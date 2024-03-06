Assan Port'ta üst düzey atama
Kibar Holding'in liman işletmeciliği alanında faaliyet gösteren şirketi Assan Port'un Genel Müdürlük görevine Mesut Yanar getirildi.
Kibar Holding şirketlerinden Assan Port’ta gerçekleşen üst düzey atama ile Genel Müdürlük görevine Mesut Yanar getirildi.
Assan Port'un stratejik büyüme hedeflerinde önemli rol oynaması beklenen Yanar, doğrudan Kibar Holding CEO Haluk Kayabaşı'na bağlı olarak görev yapacak.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra North West Kent College ve Middlesex University'de Konteyner Terminali Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Yanar, profesyonel kariyerine 2003'te Marport'ta Planlama Sorumlusu olarak başladı.
Yanar, sırasıyla DP World'te Proje Müdürü, Durres Genel Müdürü ve Çelebi Port of Bandırma Genel Müdürü görevlerinde bulundu.