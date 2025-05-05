Astin Yatak, Afrika pazarına açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yeni taşındığı Ovaakça’daki 10 bin metrekarelik modern fabrikasında yıllık 60 bin adet yatak üretim kapasitesine ulaşan Astin Yatak, büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa ve Balkanlar’dan sonra Afrika pazarına da giriş yaptı. Astin Yatak, ilk Afrika siparişini Çad’dan alarak sevkiyatını başarıyla tamamladı.

Halihazırda Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova ve Irak gibi birçok pazarda yer aldıklarını ve ihracatın üretimdeki payını artırarak yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmak amacı ile çalıştıkların belirten Astin Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, “Afrika’dan ilk siparişlerimizi Çad’dan aldık ve sevkiyatımızı gerçekleştirdik, Çad, ihracat yaptığımız 12. ülke oldu” ifadelerini kullandı. Çelek, Çad’ın yanı sıra Afrika'daki diğer bazı ülkelere de ihracat yapmak için görüşmelerini sürdürdüklerini ve gündemlerinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ilk sırada olduğunu vurguladı.

Astin Yatak'ın geniş bir ürün yelpazesi olduğuna da dikkat çeken Çelek, "Yatak, baza ve başlık üretiminin yanı sıra; komodin, bench, puf, bebek yatağı da üretiyoruz. Yastık, visco yastık, yorgan ve alez satışımız da bulunmaktadır. Ayrıca katlanır somya, ranza gibi geniş bir ürün gamına sahibiz. Öğrenci yurtları, huzurevleri, öğretmenevleri, hastaneler, oteller, pansiyonlar ve apartlar için toptan ranza ve yatak üretimi de gerçekleştiriyoruz" dedi.