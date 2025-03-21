Astin Yatak, yeni tesisi ile üretim kapasitesini ikiye katlıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da 2012 yılındaki kuruluşunun ardından 1 yıl sonra küçük bir atölyede yatak imalatına başlayan Astin Yatak, geliştirdiği ürünler ve yaptığı yatırımlar ile bugün entegre üretim yapabilen bir tesise dönüştü. Bir süre öncesine kadar Osmangazi ve Gürsu ilçelerinde iki farklı lokasyonda üretim yapan Astin Yatak, taşındığı yeni fabrikada üretim proseslerini tek çatı altında toplayarak ve son teknolojiye sahip yeni bir üretim hattı kurarak önemli bir kapasite artışı sağlayacak. Astin Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, “Ticaretini yaparak girdiğimiz yatak sektöründe imalatçı konumuna geldikten sonra yaptığımız yatırımlar ile üretimimizi sürekli artırdık. Sadece yatakla sınırlı kalmayıp baza ve başlık imalatı konusunda da kendimizi geliştirdik. 2 farklı lokasyonda yaptığımız üretimi hem kapasitemizi artırmak hem de gelişimimizi desteklemek adına tek noktaya taşımaya karar verdik. Şu anda günlük 250 set üretim yapıyoruz ama yeni tesis ile birlikte üretimimizi iki katına çıkaracağız. Bu artış aynı zamanda bizi Bursa’da en yüksek kapasiteye sahip yatak üreticisi konumuna getirecek” dedi.

Bursa’dan ulusal bir yatak markası çıkarmak adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Çelek, “Yeni entegre tesisimiz 10 bin metrekarelik üretim alanıyla aslında bize üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra farklı avantajlar da sunacak. Yalınlaşma stratejimize paralel olarak şirket içindeki lojistik operasyonları minimalize edecek biçimde tasarladığımız yeni üretim tesisimiz kalite standartlarımızı da yukarıya taşırken sertifikasyon süreçlerinde elimizi güçlendirecek. Bu tesisle birlikte yatak, baza ve başlık üretiminin yanı sıra; komodin, bench, puf, bebek yatağı, silikon yastık, yorgan, alez somya, ranza gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olacağız” diye konuştu.

“İhracatta büyümemiz sürüyor”

Astin Yatak olarak Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışında birçok noktaya hizmet verdiklerini de belirten Çelek, “Biz ‘en iyi kaliteyi en uygun fiyatla’ tüketiciyle buluşturmayı misyon edindik. Bu da son tüketici tarafından olumlu karşılık buldu. Bugün Bursa ve çevre illerini kapsayan alanda fiziki olarak 200 mağaza ve 600’e yakın bayi ile yer alıyoruz. E-ticaret platformları aracılığı ile de tüm Türkiye’ye ürünlerimizi gönderiyoruz. Bunun yanı sıra üretimimizde ihracatın payı da sürekli artıyor. Hedefimiz yüzde 40’a ulaşıp devamında kendi markamız altında tamamen ihracatçı bir firma konumuna gelerek globalde bilinirlik kazanmak. Şu anda Almanya, Fransa, Belçika, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova gibi Avrupa pazarlarında yer alıyoruz. 2025 içerisinde ise Afrika’nın güneyindeki bazı ülkelere ihracata başlamayı planlıyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz belli bir seviyeye ulaştı. Özellikle Avrupa’da hijyen sebebiyle yatak değişim süresinin 2 yıl olması o pazarın cazibesini artırsa da alternatif pazarları da sürekli gündemimize alıyoruz” ifadelerini kullandı.