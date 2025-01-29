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ASTOR Enerji Sugözü için ikinci transformatörü sevk etti

ASTOR Enerji, Sugözü enerji santrali için Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ünü karşılayan 1308 MW kurulu güçteki İSKEN Sugözü Termik santralinin ikinci transformatörü sevk ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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ASTOR Enerji Sugözü için ikinci transformatörü sevk etti
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ANKARA (EKONOMİ) 

ASTOR Enerji, Sugözü enerji santrali için ikinci transformatörün sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, transformatörün Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ünü karşılayan 1308 MW kurulu güçteki İSKEN Sugözü Termik santralinin 675 MW kapasiteli iki transformatörün ASTOR Enerji tarafından karşılandığı vurgulandı. Açıklamada, ilk transformatörün test süreçlerinin tamamlanarak devreye alındığı ve hizmet vermeye başladığı vurgulanarak, bunun ardından ikincisinin de sahaya naklinin yapıldığı kaydedildi. Testlerin ardından ikinci transformatörün de kısa süre içinde devreye alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yerli ekipman tercih edilmesinin santralin uzun ömürlü ve yüksek performanslı çalışmasına katkı vereceği kaydedildi.

Sevkiyatın ardından bir değerlendirme yapan Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Alişan Taştan, yerli üretimle Türkiye’nin enerji altyapısının yenilenmesine katkı vermekten memnuniyetlerini vurgulayarak, “Sugözü Enerji Santrali, yılda 9 milyar kWh enerji üretme kapasitesine sahip. Bu başarıda, Astor Enerji'nin vizyoner yaklaşımı ve çalışma arkadaşlarımızın katkısı büyük rol oynuyor. Her biri 675 MVA kapasiteye sahip iki transformatörle santralin kesintisiz ve verimli enerji üretim kapasitesinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz” dedi.

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