ASTRON'un cep takma ve etek reçme otomatları fuarda ilgi gördü

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin Serbest Bölgesi’ndeki tesislerinde, dünyanın en büyük sanayi tipi dikiş makinaları ve otomat üreticilerinden JUKI Corporation’un Türkiye temsilcisi

ASTAŞ’ın güney bölge distribütörlüğünü yürüten ASGÜN Makina, uzman mühendislerin aralarında bulunduğu profesyonel ekibiyle hazır giyim ve konfeksiyon firmalarına teknolojik sistemler tedarik edip anahtar teslim fabrikalar kuruyor. ASTAŞ’ın İstanbul’daki genel merkezinde ürettiği ASTRON markalı dikiş otomatlarıyla sektöre yenilikçi çözümler sunan ASGÜN, yine ASTAŞ imzası taşıyan otomatik kumaş serme teknolojilerinde MERSMANN, askıda giysi poşetleme robotik makinalarında FOLIOPACK, etiket dikme teknolojilerinde LABELMAC, ultrasonic ısıyla yapıştırma sistemi BONDEX UNITED markalarıyla da sektörün taleplerini karşılıyor.

En spesifik yatırım

Söz konusu ürünler ve markalar özelinde uzun süreli mesailer yapıldığını belirten ASGÜN Makine Şirket Müdürü Can Emin Özeren, kazanılan değerlerin uluslararası tanıtım organizasyonlarına taşıdıklarını söyledi.

Almanya Frankfurt’ta düzenlenen Tekstil Teknolojileri Fuarı’na ASTRON markasıyla katıldıklarını anlatan Özeren, “Fuarda, kendi markamız olan ASTRON’un dünya genelinde kabul gördüğüne şahit olduk. Sektör, ülkemizde üretilen ASTRON’un JUKI ile beraber tasarlandığını biliyor, kalite anlamında ciddi bir güven sağlayan markamıza büyük ilgi gösteriyor. Özellikle cep takma otomatlarıyla sektörün en spesifik ve en yüksek maliyetli yatırımlarından birine imza atan ASTRON, etek reçme otomatlarıyla da dokuma-örme konfeksiyoncularının önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Fuarda ilgi odağı olan teknolojimiz fiyat avantajı ve malzeme kalitesiyle rakiplerinden ayrılıyor” dedi.

Geniş teknoloji yelpazesi

ASTRON’un, İstanbul’daki 11 bin metrekarelik teknoloji merkezinde insan ihtiyacını asgari düzeye indirecek teknolojiler özelinde ciddi Ar-Ge çalışmalarına imza attığını vurgulayan Özeren, “Otomatlar insan tasarrufu sağlamanın yanı sıra üretime kalite standardı getiriyor. Otomatlarımızla sağladığımız kalite standardı ve zaman tasarrufu, işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında geliyor” ifadesini kullandı.

JIN, son 3 yılda atağa kalktı

JUKI tarafından ekonomik alternatif olarak piyasaya sürülen ve ASTAŞ garantisiyle satılan JIN markasının da pazar payını her geçen gün artırdığına işaret eden Özeren, şöyle devam etti: “Reçme, overlok grupları ve ilik düğme ürünleri başta olmak üzere farklı gruplarda üretim yapan JIN, son yıllarda ciddi bir başarı elde etti. Yakalanan ivmenin artarak süreceğine inanıyoruz. Sadece Kahramanmaraş ve bölgemizde aktif kullanılan 500’ün üzerinde JIN üretimi makine var. Bu sayıyı artırarak anahtar teslim atölye kurulum projelerini JIN ile gerçekleştirecek yeni firmaları portföyümüze katmak istiyoruz.”