ATC – ATEŞ, Endüstri 4.0 aracı ile yerinde mühendislik hizmeti sunacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2010 yılında ATC – ATEŞ Endüstriyel, bölgedeki sanayi kuruluşlarına kapsamlı çözümler sunuyor. Üretimde kullanılan makineler için gerekli olan tüm yedek parçaların tedarikini sağlama yetkinliğine sahip olduklarını belirten ATC – ATEŞ Kurucusu Ali ATEŞ, “Tüm Sanayi kuruluşlarının Rulman, Hidrolik, Pnömatik, Mekatronik ve Güç aktarım sistemleri gibi ihtiyaç duyduğu ana kalem malzemelerin tedarikini sağlıyoruz. Aynı zamanda ithal ve yerel ürünlerin bölge distribütörlüğünü yaparak ve mühendislik hizmetleriyle de müşterilerimize destek sunuyoruz. Bugün 13 kişilik satış ve pazarlama ekibimiz ile 1200 metrekarelik stok sahamızda yaklaşık 50 bin çeşit farklı ürünün stoklamasını yapan bir firmayız. Eskişehir merkezli olarak çevre iller başta olmak üzere tüm Türkiye’ye aktif hizmet veriyoruz” dedi.

Yeni distribütörlük anlaşmaları ile büyüyecek

Portföylerini her yıl genişlettiklerini ve bünyelerine yeni ürünler kattıklarını aktaran Ateş, büyüme stratejisi kapsamında kendi markalarını oluşturma çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti. Ali Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Küresel pazarda sürekli değişen ve gelişen teknolojilere ayak uydurarak müşterilerimize yansıtmak amacıyla portföyümüzü sürekli genişletiyoruz. Çünkü güncel kalamadığınız zaman teknolojik olarak pazardaki rekabet gücünüzü kaybediyorsunuz. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde kalite kontrolünü sağladığımız ürünlere ait kendi markalarımızı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun ilgili sertifikasyon süreçlerimizi de tamamladık.”

Ana lokomotif kalemleri konumunda bulunan Japon NACHI Rulmanları’nın bölge distribütörü olduklarının altını çizen Ali Ateş, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Endüstri 4.0 adını verdikleri araçları ile sanayide verimliliği artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Bu aracın tamamen donanımlı bir mühendislik destek aracı olarak tasarlandığını vurgulayan Ateş, “İşletmelerin bize gelmesine gerek kalmadan, yerinde analiz ve çözüm sunabilecek bir sistem oluşturduk. Bu araç sayesinde firmaların üretim süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor, özel mühendislik çözümleri sunuyoruz. Özellikle distribütörlüğünü yaptığımız Japon NACHI Rulmanları ile ilgili eğitim ve mühendislik hizmetlerini de bu araç sayesinde sahada verebileceğiz” diye konuştu.

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"Tek çatı altında kapsamlı çözümler sunuyoruz"

ATC - ATEŞ Endüstriyel’in en büyük avantajlarından birinin, sanayinin ihtiyaç duyduğu farklı ürün gruplarını tek çatı altında sunması olduğunu belirten Ali Ateş, “Rakiplerimiz genellikle belli bir ürün grubuna odaklanıyor. Ancak biz Rulman, Hidrolik, Pnömatik ve Mekataronik çözümlerden güç aktarım ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Mühendislerimiz sahada aktif olarak çalışıyor ve müşteri ziyaretleriyle ihtiyaçları yerinde belirleyerek çözümler üretiyorlar. Bölgede bizim kadar mühendislik ve pazarlama faaliyetinde bulunan başka bir firma yok. Sahip olduğumuz dinamik yapıyla fark yaratıyoruz” açıklamasında bulundu. İşletme olarak da ana amaçlarının tek olduğunu söyleyen Ateş, “ Üreten Herkesin Yanındayız” ifadesini kullandı.

“Sanayide çarkların dönmesi sağlanmalı”

Sanayi sektöründe finansman sorunları ile yüksek maliyetlerin üreticileri zor durumda bıraktığına dikkat çeken Ali Ateş, “Türkiye’de finansmana erişim zorluğu ve genel giderlerin çok yüksek olmasından dolayı ihracat siparişlerinde azalma iki önemli problem olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ekonomik problemlerden dolayı iç piyasada yatırımların yavaşladığını görüyoruz. Bu sorunların çözümü, üretimi tetikleyerek ülke ekonomisine ivme katacaktır. Şu anda beklenen şey enflasyonun düşmesi buna karşılıkta dövizin gerçek değerine ulaşması. Ancak döviz artarken enflasyon da artarsa bütün emeğimiz yok olur. Çünkü enflasyon artışı ticareti tamamen durduruyor. Bu noktada önemli olan ekonomik kuralları yerli yerine oturtarak ticaretin ve sanayinin çarklarının dönmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.