Austria Card Türkiye/Bilge: Misyonumuz dijital değişimi yönlendirme

Austria Card Türkiye, 30’u aşkın banka, elektronik para ve teknoloji sektörü lideriyle bir araya geldiği Teknoloji Günleri etkinliği sektördeki gelişmeleri ve geleceğe yönelik trendleri ele aldı. Etkinlikte, ödeme sistemlerinin geleceği, dijital dönüşüm ve global finansal teknolojilere dair önemli başlıklar tartışıldı. Sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte, ünlü ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Türkiye ve dünyadaki ekonomik trendler üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca Austria Card’ın global vizyonu ve inovatif çözümleri, Grup CTO’su Mohamed Chemloul tarafından katılımcılara aktarıldı. Bunun yanı sıra, Ömer Elmasri’nin, geleceğin olası ödeme araçlarını bilim kurgu filmlerinden esinlenerek eğlenceli bir şekilde ele aldığı sunumu büyük ilgi gördü.

Etkinlikle ilgili konuşan Austria Card Türkiye ve MEA Başkanı Burak Bilge, şu açıklamalarda bulundu:

“Teknoloji Günleri, Austria Card’ın finansal teknoloji ekosistemindeki yerini vurgulayan önemli bir buluşma oldu. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerimizi tanıtma ve sektör paydaşlarımızla karşılıklı olarak bilgi paylaşımında bulunma fırsatı yakaladık. Dijitalleşme ve ödeme sistemlerindeki hızlı değişime ayak uydurmanın yanı sıra, bu değişimi yönlendirme misyonumuzun da altını çizdik. Türkiye’nin ve dünyanın ödeme sistemleri ekosistemini dönüştüren bu yolculukta, hep birlikte güçleniyoruz."

Etkinlik, katılımcıların aktif olarak yer aldığı “Ödeme Sistemlerinde Bizi Neler Bekliyor?” başlıklı interaktif bir atölye çalışması ile sona erdi.