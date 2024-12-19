AYD Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, “Önceliğimiz sürdürülebilir yaşam alanları inşa etmek”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

AYD Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 35 yılı aşan sektörel deneyime sahip olduklarını belirterek, firmalarının kuruluş hikayesini ve bugüne kadar kat ettiği aşamaları anlattı. Temel prensiplerinin kalite ve güven olduğunu açıklayan Aydın, "İlk günden itibaren güvenli yapılar inşa etmeyi hedefledik. Kısa sürede Eskişehir'in dört bir yanında projeler yapan bir firma haline geldik. Geçmiş dönemde 'TOKİ'den sonra en çok bina yapan firma olarak anılıyorduk” dedi.

Doğa dostu ve akıllı projeleri Eskişehir’de hayata geçiren ilk firmalardan biri olduklarının altını çizen Aydın, bu tür projelerden dolayı ulusal düzeyde ‘Yılın İnşaat Firması’ ödüllerine layık görüldükleri bilgisini paylaştı. Bugüne kadar adından söz ettiren birçok projeye imza attıklarını dile getiren Aydın, “Bu projelerin en önemlilerinden bir tanesi Söğütönü bölgesinde, o bölgenin canlanmasına da çok büyük katkı sağlayan Drusilya Evleri’dir. Farklı özellikleri, geniş peyzaj alanları ile yaklaşık 49 dönüm alan üzerine kurulu 240 bağımsız bölümden oluşan Drusilya Evleri, Eskişehir’in ilk marka-konut projelerinden biri olma özelliğine sahiptir” diye konuştu. İleriki dönemde sürdürülebilir yaşam alanlarına sahip projeler üretmeyi hedeflediklerini açıklayan Aydın, insanların keyifle kaliteli vakit geçireceği yapılar inşa etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Eskişehir’in ilk kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdi

AYD Yapı’nın Eskişehir’deki ilk kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiren firma olduğunu vurgulayan Orhan Aydın, sözlerine şöyle devam etti: “36 Dairelik Marangozlar Sitesi projesini tamamlayarak site sakinlerinin mağduriyetini ortadan kaldırdık. Burası yıllardır çözüme kavuşturulamamış bir yerdi. Site sakinleri sürecin uzamasından dolayı büyük sıkıntı yaşamış. Biz kamu kurumları ile de işbirliği içine girerek bu sorunun çözümünü hızlandırdık. Gerekli yasal zorunlulukları tamamlayarak hızlı bir şekilde projeyi tamamladık. Marangozlar Sitesi’nin kentsel dönüşüm sürecinde maddi olarak kendimizden ödün vererek sorunun çözümünün hızlandırılması için büyük gayret gösterdik. Taşın altına elimizi koyduk. Neticede yüzlerce kişinin mağduriyetinin giderilmesinde olumlu katkı sağladık” diye konuştu.

Eskişehir inşaat sektöründe karşılaşılan zorluklara da değinen Orhan Aydın, imar süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Malzeme ve işgücü ile ilgili problemler bütün ülkede olduğu gibi Eskişehir’de de mevcut olduğunu kaydeden Aydın, özellikle birçok sektörün zorlandığı kalifiye iş gücü konusunda inşaat sektörünün de olumsuz etkilendiğini söyledi. Eskişehir’in hızlı büyüyen ve dinamik bir şehir olduğunu hatırlatan Aydın, “Bu büyümeye ayak uydurmak için kamu kurumlarının daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Büyük oranda 3 ve 4 katlı binalardan oluşan yatay bir mimariye sahip olan kentimizde, mevcut imar planları şehrin bu şekilde büyümesine ve çevresindeki tarım alanlarına yayılmasına sebep oluyor. Yeni imara açılacak bölgelerde, insanların bütün ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapılması ve tarım alanlarının korunması öncelikli amaç olmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Eski binaların yenilenmesi için kamu desteği şart"

Özellikle şehrin merkez mahallelerinde acil yenilenmesi gereken birçok bina olduğuna dikkat çeken Orhan Aydın, çok sayıda kat maliklerinin olması nedeniyle binaların yenilenme sürecinin uzayabildiğini söyledi. Bu konuyla ilgili süreci kısaltacak yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Aydın, “Yerel yönetimler ve kamu kurumları olmadan çok haneli yapıların veya parsellerin kentsel dönüşümünün yapılması çok zor. Eskişehir’de eski binaların yıkımı ve yenilenmesinde yaşanan problemlerden dolayı dönüştürülememiş alanlar mevcut. Bu kapsamda kamu kurumlarının desteği süreci hızlandıracaktır” açıklamasında bulundu.