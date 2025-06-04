Bayramda yola çıkmadan önce önleminizi alın!

Bayram tatilinde artan trafik yoğunluğu ve sıcak hava koşulları, araç arızalarını ve kazaları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle sürücülerin yola çıkmadan önce şu kontrolleri mutlaka yapması öneriliyor:

· Motor yağı, fren hidroliği, soğutma suyu ve silecek suyu seviyeleri kontrol edilmeli.

· Lastiklerin diş derinliği ve hava basınçları mevsim koşullarına uygun olmalı.

· Akü durumu, farlar, sinyaller ve fren lambaları çalışır durumda olmalı

· Stepne, kriko ve bijon anahtarı gibi temel yol ekipmanları eksiksiz olmalı.

RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, özellikle aracıyla bayramda yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunurken, “Bayram sevincinizi kesintisiz yaşamak için, her türlü riski güvence altına alan bir poliçeye sahip olmak büyük önem taşıyor. Yola çıkmadan önce poliçenizi kontrol edin, haklarınızı gözden geçirin.” dedi.

“Uzun yolculuklarda, mekanik bir arıza nedeniyle yola devam edememek ya da ikametinize uzak bir noktada servis ihtiyacının doğması gibi riskli durumlar can sıkıcı olabilir.” şeklinde konuşan Asker “Böyle anlarda "Başımıza bu da mı gelecekti?"

dememek için, poliçenizde yer alan arıza onarımı teminatı çok büyük avantaj sağlar. Bu teminat, yedek parça ve işçilik masraflarını karşılayarak güvenliğinizi ve konforunuzu garanti altına alır.” şeklinde devam etti.

Arıza teminatı ile yolda kalmaya son

Ancak tüm bu kontroller yapılsa bile, sürücüler sürpriz arızalarla yolda kalabiliyor. RS Assurance’ın sunduğu arıza güvencesini sağlayan bazı sigorta poliçeleri veya arıza güvence programları ile yol yardımdan araç arıza onarımına kadar kapsamlı çözümler sunuluyor. RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, konuyla ilgili olarak “Araç sahipleri, sigorta poliçelerini incelerken sadece kaza teminatına değil, arıza teminatına da mutlaka dikkat etmeli. Poliçenizde arıza onarım teminatı varsa, arıza durumunda çekici desteğinden arıza onarıma kadar birçok hizmetten ücretsiz faydalanabilirsiniz. Kapsam ve avantaj bakımından Türkiye’de “TEK” olarak RS Otomotiv Grubu tarafından sağladığımız arıza onarımı güvencesini; Türkiye genelinde yaygın, TSE belgeli 300’ün üzerinde hizmet noktasında, yüksek müşteri memnuniyeti vizyonu ile sunmaktayız.” ifadelerini kullandı.