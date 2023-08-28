Ayfa Elektronik, sanayinin endüstriyel elektronik ihtiyacını karşılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Endüstriyel elektronik alanında çeyrek asırdır faaliyet gösteren Ayfa Elektronik, Türkiye’nin 81 ilinde sanayinin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Binlerce farklı kalem ürün ile endüstrinin ihtiyacını karşıladıklarını belirten Ayfa Elektronik Kurucu Ortağı Ali Yakın, “Bursa’daki tek lokasyonumuzdan ülkemizde kargonun gittiği her yere ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Endüstriyel alanda kullanılan makine ve teçhizatlar için gerekli elektronik cihaz ve parçalar konusunda önemli bir stok tutuyoruz. Tek lokasyonda olmamızın sebeplerinden biri de çok fazla ürünün stok takibini kolay yapabilmek. Ağırlıklı olarak savunma sanayisi, makine ve tekstil endüstrisindeki firmalara ihtiyaç duydukları elektronik parçaları temin ediyoruz. Bu sektörlerdeki büyük firmaların tedarikçisi konumundayız” diye konuştu.

25 yıllık tecrübelerinin sektörde kendileri için en önemli avantaj olduğunu belirten Yakın, “Çok fazla markanın bayiliğini yapıyoruz. Tecrübemizin yanı sıra bayiliklerimiz ve stoklarımız bizi rakiplerimizin önünde tutuyor. Son dönemde bu alanda artan şirketlerin sayısı rekabet ortamını da yaratırken bu durum son kullanıcı adına da olumlu bir sonuç doğurdu. Biraz teknik bir iş yaptığımız için bu alanda çok fazla yeni firma göremiyorduk” dedi.

“Piyasada nakit sıkıntısı yaşanıyor”

Ürün gamının tamamen ithal olduğunu vurgulayan Ali Yakın, “Satışını yaptığımız ürünlerin tamamı tahmin edersiniz ki ithal. Neler satıyoruz derseniz; test ve ölçü aletleri, fiber optik ürünler, veri kaydediciler, power supply adaptörler, havya ve lehimleme ekipmanları, fan çeşitleri, çeşitli el aletleri, akü ve pil çeşitleri gibi aslında endüstriyel alanda ihtiyaç duyulabilecek ürünler başlıca kalemlerimiz arasında” diye konuştu.

Sektördeki sorunlara da değinen Yakın, “İşletme maliyetlerindeki artışların beraberinde getirdiği zorluklar ile birlikte karlılık çok fazla azaldı. Ayrıca piyasada önemli bir nakit sıkıntısı da yaşanıyor. Kredi ile dönen firmalar zorlanmaya başladı. Biz kredi kullanmasak bile müşterimizin kullanamaması bizi etkiler oldu. Ayrıca biz ürünleri döviz bazlı olarak aldığımız için fatura kestiğimiz tarih ve ödeme aldığımız tarih arasındaki kur farkından önemli bir kayıp yaşar hale geldik. Ödemeler dengesini sağlayacak düzenlemelerin da hayata geçirilmesi gerekli” dedi.