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Aygaz, borçlanma ihracı onayı için SPK'ya başvurdu

Aygaz, 3 milyar liraya kadar borçlanma ihracı onayı için SPK'ya başvurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Aygaz, borçlanma ihracı onayı için SPK'ya başvurdu
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Aygaz ihraç tavanına ilişkin bildirimde bulundu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 3 milyar liraya kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla yönetim kurulunun yetkilendirilmesine kara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca 03.12.2024 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin; 3.000.000.000 TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine; bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır" denildi.

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