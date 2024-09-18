Babacan Holding yeni projesini tanıttı

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Uzun yıllardır hem tüketicinin hem de konut sektörünün ihtiyaçlarını analiz ederek hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve ödeme kolaylıkları sayesinde binlerce kişinin ev sahibi olmasını sağladık. Bu kez konuta erişimi, Sefaköy’de tamamladığımız Port Royal projemizde sağlıyoruz. E-5 ve Basın Ekspres yoluna paralel konum avantajının yanı sıra araçla bir dakikalık mesafede yer alan Port Royal, herkesin hayal edebileceği bir yaşam merkezi. Bir yandan içinde bulundurduğu sosyal donatı alanlarıyla keyifli deneyimler yaşatan proje, diğer yandan huzur ve dinginlik arayanların beklentilerini karşılayacak” dedi.