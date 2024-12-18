BAE'li şirket Türk devi ile olan ortaklıktan vazgeçti

Şirketin bağlı ortaklığı Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları'nın %44'ünü 211.2 milyon dolara satın almak için Şubat ayında anlaşmıştı.

211,2 milyon dolarlık satış iptal

Şirketin bağlı ortaklığı Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları'nın yüzde 44'ünü 211,2 milyon dolara satın almak için şubat ayında anlaşmıştı.

Ghitha tarafından dün Abu Dabi borsasına yapılan açıklamada iki tarafın karşılıklı olarak anlaşmadan vazgeçtiği ifade edildi. Anlaşmanın neden iptal olduğu ise açıklanmadı.

Ne olmuştu?

Githa Holding geçtiğimiz Şubat ayında Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’na şu açıklama bulunmuştu:

“Şubat 2024 tarihinde, MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş’nin toplam sermayesinin yüzde 44’üne tekabül eden belirli hisselerinin 211,20 Milyon ABD Doları karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. MNG, Türkiye merkezli ticari bir kargo şirketidir.”