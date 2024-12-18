  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. BAE'li şirket Türk devi ile olan ortaklıktan vazgeçti
Takip Et

BAE'li şirket Türk devi ile olan ortaklıktan vazgeçti

Abu Dabi merkezli Ghitha Holding'in, Türk kargoculuk devi MNG'nin havayolunu satın alma girişimi yarım kaldı. BAE'li şirket, MNG Havayolları'nın yüzde 44'ünü almaktan vazgeçti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BAE'li şirket Türk devi ile olan ortaklıktan vazgeçti
Takip Et

Şirketin bağlı ortaklığı Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları'nın %44'ünü 211.2 milyon dolara satın almak için Şubat ayında anlaşmıştı.

211,2 milyon dolarlık satış iptal

Şirketin bağlı ortaklığı Ghitha Aeroinvest Holding, MNG Havayolları'nın yüzde 44'ünü 211,2 milyon dolara satın almak için şubat ayında anlaşmıştı.

Ghitha tarafından dün Abu Dabi borsasına yapılan açıklamada iki tarafın karşılıklı olarak anlaşmadan vazgeçtiği ifade edildi. Anlaşmanın neden iptal olduğu ise açıklanmadı.

Ne olmuştu?

Githa Holding geçtiğimiz Şubat ayında Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası’na şu açıklama bulunmuştu:

“Şubat 2024 tarihinde, MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş’nin toplam sermayesinin yüzde 44’üne tekabül eden belirli hisselerinin 211,20 Milyon ABD Doları karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalanmıştır. MNG, Türkiye merkezli ticari bir kargo şirketidir.”

Şirket Haberleri
Almanya'nın ünlü şirketi iflasını duyurdu! Firma başvuru yaptı
Almanya'nın ünlü şirketi iflasını duyurdu! Firma başvuru yaptı
Vestel 2024'te yenilikçi yatırımlarıyla öne çıktı
Vestel 2024'te yenilikçi yatırımlarıyla öne çıktı
İstanbul’un Yapay Zeka Zirvesi 'Beyond the Visible' için geri sayım başladı
İstanbul’un Yapay Zeka Zirvesi 'Beyond the Visible' için geri sayım başladı
Hepsiburada, Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu
Hepsiburada, Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle deprem bölgesindeki iş ortaklarıyla buluştu
Allservice YK Başkanı Akyüz: Z kuşağına uyum sağlamayan işverenler zorlanacak
Allservice YK Başkanı Akyüz: Z kuşağına uyum sağlamayan işverenler zorlanacak
CEO Network Platformu, ilk etkinliğinde Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldı
CEO Network Platformu, ilk etkinliğinde Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldı