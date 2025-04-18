Barclays, Tesla için hedef fiyatını düşürdü

Barclays analisti Dan Levy, Tesla fiyat hedefini 325 dolardan 275 dolara düşürdü. Hisseler üzerindeki Hold notunu ise korudu.

Güncelleme, Tesla'nın 22 Nisan'da yayınlanması planlanan ilk çeyrek kazanç raporu öncesinde geldi. Levy bu durumu “kafa karıştırıcı” olarak nitelendiriyor.

Tesla ilk çeyrekte yıllık yüzde 13 düşüşle yaklaşık 337.000 otomobil teslim etti. Bu, şirketin kayıtlara geçen en kötü üç aylık düşüşü oldu. Dahası, Wall Street'in beklediğinden yaklaşık 40.000 araç daha azdı.

Yatırımcılar, bunun ne kadarının CEO Elon Musk'ın Tesla lokasyonlarında bazı protestolara neden olan siyasi faaliyetlerinden ve ne kadarının Model Y değişiminden kaynaklandığından emin değiller. Tesla kısa süre önce en popüler modelini güncelledi.