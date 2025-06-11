Bartın Seramik, ABD pazarında

Kurulduğu 1993 yılından bu zamana ürün gamını geliştirerek yoluna devam eden Bartın Seramik’in üretim gücü ile Türkiye’de sektörünün ilk beş içerisinde yer aldığını anlatan Genel Müdürü Gürkan Aldatmaz,” Üstün kalitede ürün çeşitlerimiz ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamız ile bölgemiz ve ülkemiz için yararlı olma çabasındayız “dedi.

Bartın’da toplamda 45 bini kapalı, 120 bin m2 kare alan üzerine günümüzün en son teknolojisine göre donatılı üç ayrı tesiste 650 personel ile üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Aldatmaz, üretimlerinin yüzde 40’lık kısmını Almanya, İtalya, Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve bazı Afrika ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Aldatmaz, “Gelişen teknolojimizle, artan verimliliğimizle, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı üretim anlayışımızla ülkemize ve halkımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile ürettiğimiz klozetler, lavabolar, banyo mobilyaları ve bunun gibi birçok ürünü gün geçtikçe daha kaliteli, daha estetik üreterek halkımıza ve dış pazarlara sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ülkemiz için üretiyor,ülkemiz için çalışıyoruz

Son yılarda ABD pazarına girmek için çalıştıklarını ve mücadelelerinin başarıyla sonuçlandığına dikkat çeken Gürkan Aldatmaz, “ Bir yıl süren hazırlık çalışmamızdan sonra ABD ile çalışmaya başladık. Evye ve klozet gruplarında ilk etapta yılda 1 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Rakamın gelecek yıllar içinde daha artması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bartın Seramik olarak bugün ulaştığımız nokta hem bizim ve ülkemiz adına sevindirici bir gelişme “ diye konuştu.

Bartın’da bulunan vitrifiye, seramik, sağlık gereçleri üretim tesislerinde EN standartlarında ayda 100 bin parça üretim yaptıklarını anlatan Aldatmaz, “ Alvit ve Quarter Baht markları adı altında üretim yapıyoruz. Yerleşkesi Zonguldak ilimizde bulunan fabrikamızda öncelikle gömme rezervuar olmak üzere plastik aksamlar üretiyoruz. Aynı zamanda Bartın Organize Sanayi Bölgesinde bulunan diğer fabrikada ise banyo ve mutfak mobilyaları üretimi yapıyoruz. Toplamda üç ayrı tesiste üretim yapıyor ve üretimin yüzde 40’ını dış pazara sunuyoruz “ dedi.

25 Milyon euroluk yatırım devam ediyor

Türkiye genelinde irili ufaklı 400 dolayında bayi ile çalıştıklarını belirten Aldatmaz, yeni yatırım ve yeni ürünlerle büyümelerini sürdüreceklerini dile getirdi. Sektörde ilk beş arasında olmalarına karşın piyasa koşullarından dolayı tam kapasite çalışamadıklarını ifade eden Genel Müdür, Gürkan Aldatmaz, “ Yıllık kapasitemiz 3 milyon dolayında ama şartlar uygun olmadığı için şimdilik tam kapasite çalışmıyoruz. Bu arada son üç senede 25 milyon euro tutarında yeni yatırım başlattık ancak piyasa koşulları tam verimli olmadığı için bu yatırım henüz tamamlanmadı. En büyük sorun pazarın darlığı. Ayrıca döviz kuru bizi çok etkiliyor. Bu nedenle yabancı pazarlarda rekabetçi olamıyoruz. 2021’ yılından bu zamana yurt dışı pazarımızın yüzde 20’sini kaybettik. Öyle olunca da sektör sürekli daralıyor. Ekonomik şartların daha uygun olduğu döneme geçtiğimiz zaman, yatırımlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. “diye konuştu.