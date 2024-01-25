BAT Türkiye 'en iyi işveren' seçildi

Global bağımsız araştırma kuruluşu Top Employers Institute tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “En İyi İşverenler” araştırmasının 2023 sonuçları açıklandı. Dünyanın 121 farklı ülkesinden 2300 işverenin dahil edildiği araştırmada şirketler, insan stratejisi, yetenek kazanımı, öğrenme ve gelişim, çeşitlilik ve katılım, iş gücü planlaması, organizasyonel gelişim, çalışan katılımı ve refahı gibi değerlendirmelerden geçti. Jüri değerlendirmesinden geçerek en iyiler listesinde zirveye yerleşen BAT Türkiye, birinciliğe layık görüldü. BAT aynı zamanda 2023 yılında da Top Employer Institute tarafından Global En İyi İşveren sertifikasıyla taçlandırılan 15 şirketten biri oldu.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yetenek, Kültür & Kapsayıcılık Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, BAT Türkiye olarak ülkemizin “En İyi İşvereni” seçilmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz bu başarının altında yatan en büyük etkenlerin, çalışanlarımızın kendilerini keşfetmeleri için sağladığımız öncelik ve olanaklarla birlikte aynı zamanda kariyer gelişimlerine ve mutluluklarına verdiğimiz önem olduğunu düşünüyoruz. Diğer yandan, çeşitlilik ve kapsayıcılık önceliklerimiz arasında yer alıyor. Farklı ülkeleri ve kültürleri, farklı sektörlerden bambaşka bakış açılarını bünyemize dahil ederek, fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz.” dedi.