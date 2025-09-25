Baycan Elektrik, globalde işbirlikleriyle büyümeyi hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Baycan Elektrik olarak, RF kablajları, sinyal ve haberleşme kablajları, güvenlik sistemleri ve anten kablajlarının yanı sıra X-ray sistemlerine yönelik çözümler sunuyoruz. Ayrıca 32 AWG’den 70 mm²’ye kadar farklı boyutlarda üretim kapasitesine sahibiz. Bu çeşitlilik, yalnızca belirli sistemlere değil; insansız hava araçlarından kara ve deniz platformlarına kadar savunma ve havacılıkta kullanılan tüm sistemlere yönelik çözümler geliştirebildiğimizi ortaya koyuyor. Esnek üretim kabiliyetimiz, kalite odaklı yaklaşımımız ve uluslararası sertifikasyonlara uygun mühendislik gücümüzle sektörün ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki güvenlik kurumlarıyla yakın temaslarını artırdıklarını aktaran Yılmaz, şunları söyledi: “Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile hem mevcut iş birliklerimizi güçlendirdik hem de gelecekte hayata geçirilebilecek projeleri masaya yatırdık. Bu temaslar, Baycan Elektrik’in yalnızca üretici kimliğiyle değil, aynı zamanda stratejik çözüm ortağı olarak da konumlandığını gösteriyor.”

“Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz”

50 yılı aşan tecrübeyle savunma ve havacılık sektöründe uluslararası standartlarda üretim yaptıklarını belirterek yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olduklarını aktaran Yılmaz, “Kamboçya, Irak, Ürdün, Fas, Malezya, İtalya ve Cezayir güvenlik kurumlarının yanı sıra Senegal ve Şili’den de üst düzey heyetlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu temaslar, küresel ölçekte savunma ve güvenlik projelerine katkı sunma vizyonumuzun somut bir göstergesi oldu. Önümüzdeki dönemde mühendislik kabiliyetimizi ve üretim esnekliğimizi daha da artırarak, yeni projeler ve stratejik iş birliklerine zemin hazırlayacağız. Hedefimiz, Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirecek projelerde aktif rol almak” dedi.

“İGEF 2025, Baycan Elektrik için stratejik fırsat oldu”

18–20 Eylül 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen İGEF 2025 Uluslararası Güvenlik ve Savunma Fuarı’nda ürün portföyünü tanıttıklarını anlatan Engin Yılmaz, üç gün boyunca hem Türkiye’den güvenlik kurumlarıyla hem de farklı ülkelerden gelen üst düzey heyetlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “İGEF 2025 bizim için yalnızca bir ürün tanıtım alanı değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründeki kabiliyetlerini uluslararası alanda gösterme fırsatı oldu. Standımızda sergilediğimiz geniş ürün yelpazesi, mühendislik gücümüz ve esnek üretim kapasitemiz, Baycan Elektrik’in geldiği noktayı ortaya koydu. Ayrıca Türkiye’nin güvenlik kurumlarıyla iş birliğimizi pekiştirirken, farklı ülkelerden gelen heyetlerle de geleceğe dönük projeler hakkında verimli görüşmeler yaptık. Bu temasların, önümüzdeki dönemde yeni stratejik ortaklıkların temelini oluşturacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.