Beko’nun 2 ürünü TIME dergisi'nin “Dünyanın en iyi buluşları” listesinde

Ev teknoloji sektörünün öncü şirketi Beko, ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonu doğrultusunda geliştirdiği teknolojilerle elde ettiği uluslararası başarılara bir yenisini ekledi. Dünyanın en köklü yayınlarından TIME dergisinin bu yıl açıkladığı “The Best Inventions of 2025” (TIME En İyi Buluşlar 2025) listesinde, şirketin 2 ürünü dünyanın en yenilikçi buluşları arasında sıralandı. Şirketin “Solar Off-Grid Performance” buzdolabı Ev Teknolojileri kategorisinde ana listeye girerken, Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi ise “En İyi Buluşlar 2025: Özel Seçkiler” (The Best Inventions of 2025: Special Mentions) listesinde aynı kategoride yer aldı. Beko, daha önce de TIME dergisinin önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde bu yıl ikincisini yayımladığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde 500 şirket arasında 17’nci sırada yer alarak üst üste ikinci kez sektörünün lideri olmuş ve Türkiye’den listeye giren şirketler arasında zirvedeki yerini korumuştu.

“Beko mühendisliğinin küresel başarısının bir göstergesi”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Beko Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, “Beko’da sürdürülebilirlik, kalite, müşteri odaklılık ve yenilikçiliği tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyor; hem müşterilerimiz hem de gezegenimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere çalışıyoruz. Aralarında Türkiye, Romanya, İtalya, Güney Afrika ve Pakistan’ın da bulunduğu 10 ülkedeki 28 Ar-ge ve Tasarım Merkezi ve Ofisimizde 2.300’ü aşkın araştırmacımızla her gün daha iyisini hedefleyerek geleceğin teknolojilerini geliştiriyoruz. Dünyanın en köklü yayınlarından TIME Dergisi’nin, iki ürünümüzü dünyanın en yenilikçi buluşları arasında göstermesi, Beko mühendisliğinin ulaştığı noktayı ve çevresel ayak izi azaltılmış ürünlerdeki öncülüğümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu başarı, temelleri Türkiye’de atılan 30 yılı aşkın köklü ar-ge mirasımızın, uluslararası platformlarda takdir gördüğünün de bir göstergesi” diye konuştu.

Nihat Bayız sözlerine şu şekilde devam etti: “Beko olarak hedefimiz, enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakları verimli kullanmaya odaklanan, çevresel etkileri azaltan, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, konforu ve gıda güvenliğini güçlendiren yenilikçi ve dayanıklı ürünleri tüketicilerle buluşturmak. Bu vizyonun örneklerinden Solar Off-Grid Performance buzdolabımız, güneş enerjisi kullanarak enerjiye erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde gıdaların güvenle saklanmasını mümkün kılarken; ısı pompalı bulaşık makinemiz çok daha az enerjiyle temizlik performansından ödün vermiyor. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirliği odağımızda tutarak, gezegenimiz ve tüketicilerimiz için artı değer yaratan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

TIME dergisi, her yıl yayımladığı “The Best Inventions” listesinde dünya genelinden aday gösterilen ürünleri, TIME editörleri, uluslararası muhabirler ve alanında uzman isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriyor. Her ürün; orijinallik, işlevsellik, vizyon ve toplumsal etki gibi kriterler üzerinden inceleniyor. Bu yılın listesinde, enerji verimliliğini artıran, iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlayan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen teknolojiler öne çıktı.

Beko’nun ödül alan teknolojileri

TIME Best Inventions of 2025 listesinin Ev Teknolojileri kategorisinde ana listeye giren Solar Off-Grid Performance Buzdolabı, elektrik şebekesinin sınırlı olduğu bölgelerde güneş enerjisiyle kesintisiz çalışabilen özel bir sistem barındırıyor. Ürün, yüksek verimli kompresör teknolojisi ve ürün için özel tasarlanmış MPPT ve batarya şarj deşarj yönetim birimi kullanarak tam güneşsiz koşullarda dahi uzun süre soğutma performansını koruyabiliyor. Bu yenilikçi çözüm, özellikle Afrika kıtasında ve enerjiye erişimin kısıtlı olduğu diğer bölgelerde gıdaların güvenle saklanmasına olanak tanıyarak gıda israfının önlenmesine ve yerel toplulukların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. TIME dergisi, bu teknolojiyi “enerjiye erişimin sınırlı olduğu coğrafyalarda sürdürülebilir yaşamı mümkün kılan bir buluş” olarak tanımlıyor.

"En İyi Buluşlar 2025: Özel Seçkiler” (The Best Inventions of 2025: Special Mentions) listesinde aynı kategoride yer alan Isı Pompası Teknolojili Bulaşık Makinesi ise, ısı pompası sistemini bulaşık makinelerine entegre eden tasarımıyla öne çıkıyor. Geleneksel modellerdeki ısıtma rezistansı yerine hava-su ısı pompası kullanan bu sistem, daha az enerji kullanarak temizlik performansından ödün vermiyor. Daha düşük yıkama sıcaklıklarında bile etkili temizlik sağlayan teknoloji, hem su hem de elektrik tüketimini azaltarak çevresel etkiyi de düşürüyor ve hanelerde enerji verimliliğinin artmasına katkı sağlıyor.

Beko hakkında

Beko, dünya çapında 55’ten fazla ülkedeki iştiraki ve 50.000’in üzerinde çalışanıyla Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu gibi birçok farklı coğrafyada üretim tesisleriyle faaliyet göstermektedir. Beko'nun sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 markası vardır (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Beko, bugün Avrupa'nın en büyük beyaz eşya şirketi haline gelmiş olup; 2024 yılında 10,6 milyar Euro'luk bir konsolide ciroya ulaşmıştır. Beko'nun dünya çapında 28 Ar-ge ve Tasarım Merkezi ve Ofisi, 2.300'den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapmakta olup bugüne kadar 4.500'den fazla uluslararası tescilli patent başvurusuna sahiptir. Şirket, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (CSA) DHP Ev Aletleri endüstrisinde 6. yıl üst üste en yüksek skor alınmış (22 Kasım 2024 tarihli sonuçlara dayanarak) ve üst üste sekizinci kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edilmiştir.** TIME dergisi ve Statista’nın “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” 2025 listesinde Beko, 17’nci olmuştur. Beko'nun vizyonu, 'Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’dır.