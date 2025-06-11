Bentaş Bentonit AŞ, Ortadoğu‘ya hakim oldu

Karadeniz Bölgesinden çıkan Bentonit madenini işleyerek kedi kumuna dönüştüren Bentaş Bentonit AŞ 80’ i aşkın ülkeye ihracat ile Türkiye’yi pazarda dünya üçüncüsü konumuna ulaştırdı. Bentaş Bentonit AŞ, Nevşehir ve Ordu’da toplam 50 bin metrekare alana kurulu 5 üretim tesislerinde yaptığı üretim ile dünya süper market zincir marketlerin raflarını hedeflerken Nevşehir’de yaptığı yatırım ile de Ortadoğu ve Güney Avrupa pazarının tek hakimi oldu.

Müşteri memnuniyeti odaklı doğal ve çevre dostu üretimle geliştiklerini anlatan Bentaş Bentonit CEO’su Turgay Ömür, önceki yıl 1,8 milyar Türk Lirası ciro yapan şirketlerinin bu yıl 2,8 milyar TL ciro hedefinde olduğunu belirtti. Ömür, “Yıllar süren emeklerimizle Bentaş Bentonit, bugün tamamen doğal ürünlerle yaptığı üretimin ile pazarda dünyada ilk 3 içerisinde yer alırken, VanCat markasıyla ülkemize de katma değer sağlayan en önemli markalardan biri haline geldi ”dedi.

Ürünlerinin kalsiyum Bentonit ’den üretildiği için doğal ve çevre dostu olduğunu anlatan Turgay Ömür, ürünlerin rakip ürünlerden ayıran en önemli noktanın koku kontrollü özel formülleri olduğunu ifade etti. 2007'de kurulan Bentaş firmasının, faaliyete geçtiği 2009 yılından bu yana bölgedeki bentonit madenini işleyerek iç ve dış pazara kedi kumu sunduğunu anlatan Ömür, “Toplamda 80 dolayında ülkede her gün, iki milyonun üzerinde kedi sahibinin hayatına dokunan ürünler üreten şirketimiz, küresel ölçekte istikrarlı biçimde büyümeye devam ediyor “ diye konuştu.

Nevşehir'de 20 milyon euroluk yatırım

Ürünlerinin marka değerini her geçen gün Türkiye’de ve global pazarda artırarak sektörde saygın, güvenilir ve lider firma kimliğini sürdürme hedefinde olduklarını söyleyen Ömür, son olarak Nevşehir’de başladıkları toplam 20 milyon Euro’luk üç tesisten oluşan yatırımları ile dünyanın en büyük kedi kumu üretim ve paketleme kapasitesine ulaşılacaklarını belirterek “ Bu yatırım ile lojistik avantajı nedeniyle ayrıca Ortadoğu pazarının rakipsiz tek lider firması oluyoruz” dedi.

Çin ürünleri Türkiye pazarına giremiyor

Bentaş Bentonit AŞ’nin yatırım planlarının hiçbir zaman durmadığını ve şirket olarak pandemi dönemini de çok iyi değerlendirdiklerini anlatan Ömür,” AR-GE ve teknolojik yatırımlara büyük önem verdik. Elimizden ne geliyorsa ülkemiz için, firmamız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yatırımlarımıza devam ettik. Yüzde yüz yerli olan ürünlerimizin yüzde 85’ i ihracatta gidiyor. Biz bu işe başlamadan önce Türkiye’ye gelen kedi kumlarının yüzde 80’i Çin’den gelen kimyasal nitelikli kedi kumu idi. Kalanı da Avrupa’dan çeşitli markalar adı altında geliyordu. Şu anda Çin’i iç pazardan tamamen sildik artık gelemiyor.15 yıl önce 50 milyon dolar ithalata para verirken şu anda biz Türk firmaları olarak Bentaş önderliğinde 200 milyon euro ihracat yapıyoruz. Sektörün yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon ton civarında. Bu kapasitenin 350 bin tonu bize ait. Yani şu anda bu kapasitenin % 70-80 i yani 1,2 milyon ton olarak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracata gidiyor ”dedi.

Hedef dünya süper market zincirleri

Bentaş’ın bugün ülke genelinde 20 bini kapalı toplam 50 bin metre kare alana kurulu modern tesislerinde üretim yaptığını anlatan Turgay Ömür, şöyle devam etti;

“Şirket olarak Ar-Ge merkezi olma yolunda çalışmalarımız var. Türkiye’de Bentonit Ar-Ge merkezi olmak istiyoruz. 2024 toplam ciromuz 1,8 milyar TL. Bu sene de tüm grup olarak 2,8 milyar TL ciro hedefimiz var. Öte yandan Nevşehir’e iki yılda 14 milyon Euro yatırım yaptık. Burası üç tesisten oluşuyor bu sene burada 1.tesiste % 50 oranında üretim kapasitesine ulaştık. Yeni personel oriyantasyonu ile 2 ay içerisinde tam kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin tamamımı 6 paketleme hattıyla paketli raf ürünü olarak piyasaya sunuyoruz. 3 üretim tesisi tamamlandığında toplam yatırım maliyetimiz yaklaşık 20 milyon Euroyu bulacaktır. Hedefimiz sektörümüzde ilk sıralardaki pozisyonumuzu koruyor olmak ve yeni natürel ürünlerle ürün gamımızı daha genişletmek ve tüm dünya süper market zincirlere, petshoplara ulaştırmak.”