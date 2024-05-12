Beta Enerji’nin cirosu yeni yatırımdan sonra 300 milyon doları aşacak

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) 35 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare açık olmak üzere toplam 65 bin metrekare alanda üretim yapan şirketin yöneticileri, Adana’da ağırladıkları basın mensuplarına güncel çalışmaları ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, elektrik-elektromekanik sektöründe ihtisaslaşmış bir yapıya sahip olduklarını vurgulayarak, “Yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörü, güç transformatörü ve özel sargılı transformatör alanında’“uçtan uca üretim’ yetkinliğine sahip bir enerji ve teknoloji markası olarak, yaklaşık yarım asırlık tecrübemizle başarı yolculuğumuzu devam ettiriyoruz” dedi. Enerji sektörünü hem yurt içinde hem de yurt dışında yakından takip etiklerini belirten Sabit Dağsuyu, “2024 yılı ve sonrası için planladığımız yepyeni yatırımlar ile Beta Enerji’yi sektörün öncüsü yapma hedefindeyiz” diye konuştu.

Beta Enerji Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ünal da ‘sıfır hata’ ilkesi ile enerji sek sektörünün ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip; çalışanlarını, müşterilerini ve çözüm ortaklarını önceleyerek memnun etme politikasıyla hareket ettiklerini söyledi. Ünal, şöyle devam etti: “Beta Enerji olarak, Dağsuyu Ailesi’nin ikinci nesli olan Hakkı Mert Dağsuyu ve Yusuf Cenk Dağsuyu'nun yönetimde aktif olarak yer almalarının ardından, kurumsal yönetim, kurum içi sürdürülebilirlik anlayışı ile iç ve dış pazarda sektörün öncü aktörlerinden biri haline geldik. Ülkemizdeki Ar-Ge yatırımlarına önem veren şirketlerden biri olarak kendi öz kaynaklarımız ile finanse ettiğimiz dikey girişimlerle, üretimin ve katma değerin yanında duruyor, sürdürülebilirlik adına yaptığımız yatırımlarla da yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz.”

2024 yılı için ihracatta başta Avrupa kıtası olmak üzere döviz bazlı (USD) olarak yüzde 40’lara yakın bir büyüme hedefleri olduğunu vurgulayan Ünal, “Konvansiyonel enerji kaynaklarından alternatif enerji kaynaklarına geçiş ile birlikte enerji sektöründeki büyüme, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu ve teknolojik gelişmeler bizlere önemli fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek yeni pazarlara açılmak ve ürün portföyümüzü buna uygun şekilde genişletmek önemli planlarımız arasında. Aynı zamanda Beta Enerji olarak gelecek planlamalarımız arasında farklı iş modelleri de bulunuyor. Ayrıca, enerji sektörüne olan talep artışı ile birlikte artan ürün çeşitliliğimiz ve yeni yatırımımızın tamamlanması ile 2026 yılının sonuna doğru mevcut çalışan sayımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağımızı öngörüyoruz. Bu öngörü doğrultusunda ilk adımlarımızı atarak 2023 yılının sonunda yaklaşık 400 olan çalışan sayımızı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 500 çalışana taşıdık” bilgisini verdi.

“Türkiye’de sanal gerçeklik teknolojisini kullanan ilk enerji firmasıyız”

2017 yılında bölgede dördüncü, kendi sektöründe ise ilk Ar-Ge merkezini kuran Beta’nın yeşil enerji kapsamında uzun yıllardır GES çatı sistemleri ile kendi enerjisini ürettiğini anlatan Ahmet Ünal, “Kurumsal karbon ayak izi (ISO 14064-1) standardı çerçevesinde, 2022 yılına ait karbon ayak izi raporlamasını tamamlayıp Almanya merkezli doğrulayıcı kuruluş (DAKKS) tarafından akrediteli olarak doğrulamasını yapan sektördeki ilk şirketiz. Ayrıca ürettiğimiz ürünleri 3 boyutlu teknolojilere taşıyarak bu alanda Türkiye’deki ilk sanal gerçeklik teknoloji kullanımına imza atan enerji firmasıyız. Beta Enerji olarak, uçtan uca enerji üretimini gerçekleştirmek amacıyla yüksek gerilim anahtarlama ürünlerine yaptığımız yatırımlarla birlikte transformatörden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar ürün gamımızı her geçen gün genişletiyoruz. Üretim bandımıza eklediğimiz her ürün çıktısı ile de bu hedeflerimizi büyütmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Transformatörün, enerjiyi dönüştürmede ve iletimde alternatifi yok”

Enerji, dağıtım transformatörlerinde yüzde 35’lik bir pazar payına sahip iken yeni fabrika yatırımının tamamlanması ve kapasite artışı ile birlikte pazardan daha fazla pay alarak bu oranın artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’deki transformatör pazar büyüklüğünün 2024 yılı itibarıyla 2 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın enerji ihtiyacının bir kısmı şu anki enerji üreticileri ve dağıtıcıları tarafından gideriliyor olsa da bu talep artışı 2030’a kadar yüksek hızla büyüyecek ve 2030-2050 yılları arasında daha makul bir hızla olsa da büyümeye devam edecek. Transformatörün, enerjiyi dönüştürmede ve iletimde bir alternatifi yok. Dolayısıyla enerjiye olan talep arttıkça transformatöre olan ihtiyaç da sürecek. Türkiye, enerji sektöründe stratejik bir konuma sahip ve bölgesel enerji piyasasının da önemli bir aktörü. Özellikle, enerji talebindeki sürekli artış, yenilenebilir enerji projeleri, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu ve altyapı yatırımları Türkiye'nin enerji sektöründeki önemini artırmakta, Türkiye'nin bu stratejik konumundan beslenerek yerel ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konum elde etmeyi hedefliyor. 2023 yılını döviz bazında (USD) yaklaşık yüzde 60 büyüyerek 90 milyon dolar ciro ile tamamlayan Beta Enerji olarak, yeni yatırımlarımızla beraber her yıl yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme hedefi ile 2026 yılını 310 milyon dolar ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz.”

“Avrupa’nın tek çatı altında en büyük kampüsünü kuruyoruz”

Beta Enerji’nin gelecek hedef ve planlamaları hakkında da bilgi veren Ünal şunları söyledi: “Ürün yelpazemiz ve çalışan sayımızdaki artış nedeniyle mevcut üretim tesislerimiz talepleri karşılayamaz hale geldi. Bu yüzden tek çatı altında, Avrupa’nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsü için çalışmalara başladık. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 130 milyon dolar olan ve 120 bin metrekare büyüklüğe sahip yeni kampüsümüzün 20 bin metrekaresini çalışan mutluluğuna odaklanan sosyal alanlara ayırıyoruz. Yapımına başladığımız ve yakın zamanda geçiş sürecini tamamlamayı hedeflediğimiz Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü; üretim tesisi yanında ülkemizdeki bilimin, teknolojinin, eğitimin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez merkezlerinden biri olacak. Bu yeni yatırımımızın en büyük özelliği, tüm üretim başlıklarının tek çatı altında toplanması ile birlikte, ülkemizin önemli sektörel akademilerinden biri misyonu ile hareket edecek olmasıdır. Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, faaliyete geçtiği anda 'sürdürülebilir insan kaynağı’ modelini oluşturmak ve yarınlarımızı daha sağlam temellere dayandırmak amacıyla kendi bünyesinde ve kendi modeliyle oluşturacağı insan kaynağı yetiştirme programları ile de adından söz ettirecek. Öte yandan, Çukurova Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversitelerini de içerisine dahil ettiğimiz Beta Akademi programlarını duyurmaya başladık. Bu doğrultuda Çukurova Üniversitesi Teknokent içerisine konuşlanan Ar-Ge ofisimizde, Beta’nın bilgisini, vizyonunu, hayallerini ve hedeflerini geleceğin yetenekleri ile paylaşarak, onlara yeni hayaller kurabilecekleri fiziki altyapı ve ortam ile bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayarak Beta’nın hayallerine ortak olma imkanı sağlayacağız.”

“EPDK lisansına sahip elektrikli şarj istasyonu markamız Voltgo”

Kurum içi dikey girişim modelinin en önemli örneklerinden biri olan elektrikli araç şarj istasyonu markası Voltgo yatırımları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji kullanımının sürdürülebilir dönüşümü birçok farklı sektörde olduğu gibi ulaşımda da kendini gösterdi. Elektrikli araçların günlük yaşamımıza hızlıca dahil olması yine aynı hızda elektrikli şarj istasyonu ihtiyacını da beraberinde getirdi. Voltgo yatırımımız da tam olarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşti. Voltgo; yazılım ve donanım süreçlerinin tamamını kendi mühendislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz, EPDK lisansına sahip elektrikli şarj istasyonu markamız olarak hayatımıza girdi. Bireysel ve kurumsal kullanımlar için DC, AC ve WallBox tipi şarj üniteleri üreten Voltgo, şarj istasyonu işletme lisansına ve haklarına da sahip.”

(SOLDAN SAĞA) AHMET ÜNAL, YUSUF CENK DAĞSUYU, SABİT DAĞSUYU, HAKKI MERT DAĞSUYU

6 kıta ve 60’dan fazla ülkeye ihracat

Adana’daki fabrikanın yanı sıra Afrika’da Etiyopya’da transformatör üretim tesisi ve Uganda Kampala’da test laboratuvarı bulunan Beta Enerji’nin Avrupa merkezli lokasyonlarda ise Almanya ve Ukrayna’da yapılanmaları mevcut. 6 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yapan Beta Enerji; üretim kapasitesini, üretim alanını ve çalışan sayısını her geçen gün artırarak küresel enerji sektöründeki yolculuğuna devam ediyor.