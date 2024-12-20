Big Bang’de kutlanan destek, bir önceki yıla göre 2 kattan fazla arttı!

Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği olarak İTÜ Çekirdek tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Big Bang Startup Challenge, yalnızca yeni rekorlarla değil, geleceğe uzanan dev adımlarla da adından söz ettirdi. Bu yıl “The Next Wave” mottosunun izinden giden TOP 50 girişimin ilham veren hikayelerini sahneye taşıdı. İlk gün 7 farklı sektörel dikeyde (Otomotiv İhracatçıları Birliği’nin desteklediği Otomotiv ve Mobilite, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (Elder) desteklediği Enerji, Uluslararası girişimcileri desteklediğimiz ITU Seed, Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ, Online Pazar Yeri & Online Platform, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Yetenek ve Başarı) sunumların gerçekleştirildiği etkinliğin ikinci gününde ise merakla beklenen yatırımlar sahibini buldu. 2023’te 1,28 milyar TL’lik ödül, nakit ve yatırımın duyurulduğu Big Bang’in kendi rekorunu kırdığı bu yılda ise rakam 2 kattan fazla artarak 2,85 milyar TL’ye çıktı. Geliştirdikleri teknolojilerle büyük beğeni toplayan ve yatırımcıları etkileyerek ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler ise sırasıyla; Pomeco, Sensed AI, Waste Log, Aylara Güç Çözümleri ve Genoride oldu.

Girişimcilere sunduğu desteğin yanı sıra yatırımcı kimliğini bu yıl da devam ettiren İTÜ ARI Teknokent, Big Bang sahnesinde sunum yapan 50 girişim arasından Exar’a 25 bin dolar, Fire-Stopper’a 25 bin dolar ve Pomeco’ya ise 25 bin dolar değerinde yatırım yaptı. Bunun yanı sıra İTÜ Çekirdek girişimlerinden Bita Enerji, Büyütech, Optimimax, Tekno Sürüm, Elaves, Counterfake, Weartechclub, TailorCast, Glance AI, Tumurly, Hergele, Meetgate, Nativia, Remora, Rumitech ve RepG girişimlerinin yatırımları da Big Bang 2024 sahnesinde duyuruldu. Etkinlikte ayrıca 2024 içerisinde yatırım almış toplam 99 İTÜ Çekirdek girişiminin yatırımları da kutlandı.

Prof. Dr. Attila Dikbaş: Öncü yaklaşım “Birlikte geliştirme ve birlikte başarma”

Big Bang’in ilk gününde, İTÜ ARI Teknokent’in 22 yıllık yolculuğunu; oluşum, gelişim, değişim ve dönüşüm hikayesini katılımcılarla paylaşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, ‘’ Dünyanın en iyi teknoparkı olma vizyonuyla, Türkiye’nin teknolojisinin global arenada hak ettiği yerde olabilmesi için hep birlikte, inovasyon odaklı bir yaklaşımla çalışıyoruz.’’ cümlesinin ardından etkinliğin ilk gününün değerlendirmesini yaptı ve açılış konuşmasını yapmak üzere sözü İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’a bıraktı.

İTÜ Çekirdek, 2024’te 7 binin üzerinde başvuru aldı

İkinci günün açılış konuşmasını “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi: Güçlükler, Potansiyeller ve Fırsatlar” başlığıyla yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, “Günümüzde Ar-Ge ve yenilik süreçlerinde dönüşümün önemiyle birlikte geliştirme odaklı nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağı gereksinimi önemini artırıyor. Altıncı Yenilik Dalgası olarak tanımlanan yeşil ve dijital dönüşümün iş modellerini kökten değiştirmesi de sürdürülebilir yaşam tarzları ve daha temiz enerji sistemlerini sunması bekleniyor. Bu noktada İstanbul Teknik Üniversitesi olarak Ar-Ge ve yenilik birikimlerimizi ‘Birlikte geliştirme ve birlikte başarma’ yaklaşımları kapsamında harekete geçiriyoruz’’ dedi.

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer: İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık onurlu ve başarılı geçmişini İTÜ ARI Teknokent ile taçlandırıyor

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Big Bang’in yıllar içerisinde büyüyerek geniş bir ilgi yelpazesinde beklenen bir etkinliğe dönüşmüş olması bizim için büyük bir mutluluk. Katılımcıların çoğunu gençlerin oluşturması, gelecekle ilgili beklentilerimizi katlanarak artırıyor. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık onurlu ve başarılı geçmişini İTÜ ARI Teknokent ile taçlandırıyor. İTÜ Çekirdek’in 2024’te 7 binin üzerinde başvuru alması, İTÜ ARI Teknokent’in başarılarının önemli bir göstergesi. Bunun dışında yapay zekâ, bu yıl da girişimlerin en çok odaklandıkları alan olmaya devam etti. Tüm bunların ışığında taşıdığı nitelikleri, konumu, araştırma kuruluşları, genç araştırmacıların etkileyici proje başvuruları ve Ar-Ge firmalarının kalitesi ile İTÜ ARI Teknokent, uluslararası düzeyde haklı bir görünürlüğü sahip olmaya devam ediyor. Ülkemizin sınırlarını aşan tanınırlığı, yapay zekâ ve diğer alanlarda gelişmekte olan öncü çalışmaları ile gerçek üniversite ortamını öğrencilere ve akademik kadrolarına sunan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ve İTÜ ARI Teknokent’e tüm emek verenleriyle birlikte üstün başarılar diliyorum.”

Big Bang sahnesinin enerjisi, Sertab Erener konseriyle zirve yaptı

Sunuculuğunu M. Serdar Kuzuloğlu’nun yaptığı Big Bang Startup Challenge’ta bu yıl iki keynote konuşmacı ilham verici konuşmalarıyla girişimlere yeni ufuklar açtı. Big Bang’in ilk gününde D4 Venture’ın Partneri Memduh Karakullukçu "Yapay Zekâ: Big – Tech’ten Girişimcilere ABD’den Çin’e Güç Hiyerarşilerini Rekabete Açan Teknoloji" başlıklı konuşmasıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Etkinliğin final gününde ise Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, ‘’Gelecekte Koşmak’’ başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. LEDDrummers ekibi de sahne şovuyla katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşatırken etkinliğin finali, Sertab Erener konseriyle zirve yaptı. 90’lardan bugüne en sevilen şarkılarını katılımcıkarın eşliğiyle seslendiren Erener, bitmeyen enerjisini Big Bang’in coşkusuyla buluşturdu.

Big Bang Startup Challenge, destekçileriyle gücünü her yıl artırıyor

Big Bang’de; Elginkan Vakfı Elmas Paydaş; EPDK|Elder ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Platin Paydaş; AGESA, AKSigorta, Anadolu ISUZU, Aveon Global Sigorta, Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, Eczacıbaşı, EnerjiSA, Ford Otosan, Pegasus, Tat Metal, Teknasyon, Yalçıner Patent, Yandex ve Yapı Kredi Teknoloji Altın Paydaş olarak girişimlerin ivmelenmelerini artırmak amacıyla destek oluyor, geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor. Big Bang’in bu yılki Etkinlik Destekleyicileri ise Marketing Türkiye ve Migros Hemen oldu.