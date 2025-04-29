Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Toplantısı TEMSA’da gerçekleşti

Toplu taşımacılık sektörünü daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak stratejilerin ele alındığı 70. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Araç ve Ekipman Komitesi (VEIC) Toplantısı’na 30 farklı ülkeden toplu taşıma ekipman üreticisi, tedarikçi ve işletmeci katıldı. Bu güçlü katılım kamu alımları, karbon emisyonları, enerji verimliliği ve toplu taşımada yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu gibi konularda sektörün sürdürülebilirliğe olan kolektif bağlılığını ortaya koydu. Toplu taşıma sistemlerinin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan son teknolojiler, iyi uygulamalar ve iş birliğine dayalı girişimler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Çevreci teknolojiler ve enerji verimliliği konularının ön planda olduğu toplantıda; sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politika çerçevelerinin gerekliliği, satın alım ve finansman perspektifinden kamu-özel iş birliğinin ve inovasyonun önemi üzerinde duruldu. Sektörün karbon ayak izini azaltma sürecinde sanayi, işletmeciler ve otoriteler arasındaki iş birliğinin kritik olduğunun altı çizildi.

Katılımcılar TEMSA’nın üretim tesisi ve elektrikli ürün ailesini keşfetti

Etkinliğin ilk gününde katılımcılar, batarya sistemlerini ve yüksek katma değerli yazılımlarını kendi bünyesinde geliştiren TEMSA’nın son teknolojiyle donatılmış üretim tesisi ve Batarya Üretim Merkezi’ni yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Toplantının ikinci gününde ise Adana Hafif Raylı Sistem İşletme Merkezi ziyaret edildi.

Sektörün sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını yeniden teyit eden buluşma; toplu taşıma sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi konusunda önemli gelişmeleri beraberinde getirmesi ve sürdürülebilir bir geleceğin kapılarını aralayacak olması bakımından da önem taşıyor. Bir sonraki buluşma, 2025 yılı sonbaharında, Norveç’in Trondheim kentinde gerçekleştirilecek.