Laba Turkey 2024’te 8 bini aşkın profesyonele eğitim verdi

Online eğitimlerle katılımcıların profesyonel kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Laba Turkey, 2024 yılında da çok sayıda beyaz yakalı çalışanın kariyer yolculuğuna ilham verdi. Türkiye’de 3,5 yılını geride bırakan Laba Turkey CEO’su Elif Tuzlakoğlu yaptığı açıklamalarda satış, finans, insan kaynakları ve pazarlama gibi kritik iş alanlarında yüzlerce eğitime imza attıklarını belirterek; “2024 yılı boyunca sunduğumuz eğitim programlarıyla önemli bir yol kat ettik. Laba ana markasıyla Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Ukrayna’da, elvtr markasıyla ABD ve İngiltere’de faaliyet gösteren Laba Grup’un Türkiye organizasyonu olarak bu yıl 150’den fazla eğitime imza attık. Toplamda 8000’in üzerinde beyaz yakalı çalışan, eğitimlerimizden faydalanarak mezuniyet sertifikalarını aldı” ifadelerini kullandı.

“Emlaktan inşaata birçok kategori dahil ettik”

Bilgi aktarımının yanında, gerçek hayat deneyimlerini içeren etkileşimli bir öğrenme süreci sunduklarını belirten Tuzlakoğlu; “İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan eğitmen kadrosuyla çalışmaya bu yıl da büyüyerek devam ettik. Eğitim portföyümüze Üretim ve Operasyon Yönetimi, Emlak Sektöründe Marka Yönetimi, CTO, İnşaat Projelerinde Şantiye Yönetimi, İleri Düzey Muhasebe, Gıda ve İçecek Endüstrisinde Operasyon Süreçleri ve KVKK gibi hem temel konuları hem de ülkemizde güncelliğini ve geçerliliğini koruyan trend başlıkları ekledik” dedi.

Tuzlakoğlu, teknolojinin hızla gelişen dünyasında yazılım ve teknik beceriler üzerine odaklanan Robot Dreams platformlarıyla da yazılım mühendislerinden teknoloji profesyonellerine kadar geniş bir kitleye eğitim sunduklarını da sözlerine ekledi.

Şirket ve kurumlara da eğitim verdi!

Bireysel profesyonellerin yanında büyük kurum ve organizasyonlara da eğitim vererek onların kurumsal gelişimine katkı sağladıklarının altını çizen Laba Turkey CEO’su; “2024 yılında, birçok kurum için özelleştirilmiş eğitim programları tasarladık. Bu programlar, sadece sektörün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda şirket içindeki iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesine de katkı sağladı. Eğitimlerimizde, şirketlerin karşılaştığı güncel zorluklar ve fırsatlar üzerinde durarak, katılımcılara en iyi çözüm yollarını gösterdik. Kurumsal eğitimlerdeki başarılarımız, sektördeki öncülüğümüzü pekiştirdi” dedi.

“En verimli öğrenme deneyimlerini sunmaya devam edeceğiz”

2025 yılı hedeflerine de değinen Laba Turkey CEO’su Elif Tuzlakoğlu, eğitim portföylerinin genişleyeceğini, satış, finans ve İK gibi uzmanlık alanlarında ise daha niş ve ileri düzey eğitimleri dahil edeceklerini ifade etti. Yeni yılda sektörün en yenilikçi eğitim çözümlerini devreye alacaklarını belirten yönetici, “Bu yıl eğitimlerimizde bünyemizde geliştirdiğimiz Öğrenme Yönetimi Sistemi’ni (LMS) devreye almıştık. 2025 yılında ise sadece uzaktan canlı derslerle değil, aynı zamanda interaktif platformlar ve dijital araçlarla desteklenen eğitim çözümleri de sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.