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BigChefs'ten yeni şirket hamlesi

BigChefs'in sahibi Büyük Şefler Gıda, 10 milyon TL sermayeli ve yüzde 100 hissesine sahip olduğu "Büyük Kahvecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş." adlı yeni bir şirket kurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Haber Merkezi
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BigChefs'ten yeni şirket hamlesi
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Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) tarafından 9 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni şirket kuruluşu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu’nun 04.12.2024 tarihli kararıyla; Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 sahip olduğu, ”BÜYÜK KAHVECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” unvanlı yeni bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre yeni kurulacak şirketin sermaye tutarının 10 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi.

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