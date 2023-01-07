BİM, 500 ürünün fiyatını sabitledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

BİM'in açıklamasında şunlar kaydedildi: Kurulduğumuz günden bu yana temel prensibimiz yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilerilerimize sunmak olmuştur. Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız."

"Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği belirtildi.