Birinci Otomotiv, dijital dönüşüm yolculuğunda üretim süreçlerini modernize ederek verimliliği artırıyor

Sühem Beyaz - Kocaeli

Başta otomotiv ana sanayi olmak üzere, malzeme taşıma ekipmanları ve tarımı da içerisine alan pek çok sektöre hizmet veren Birinci Otomotiv, Dünya’nın önde gelen OEM’leri ve TIER 1 tedarikçileri için sıcak dövme, talaşlı imalat ve montajlı parça tedariki sağlayan lider üreticileri arasında yer alıyor. Kökleri 70’li yılların başına uzanan firma Amerika, Almanya, İsveç, İngiltere ve Meksika gibi 20 farklı ülkeye direkt ihracat yaparak hem istihdam hem de ihracat rakamlarıyla ülke sanayisinde önemli bir rol üstleniyor. Firma, küresel ölçekte faaliyetlerini genişletmek için Almanya ve ABD’ye yatırımlar yaptı.

Birinci, ERP sistemiyle entegre Tedarikçi Portalını hayata geçirdi

Geleceğe hazırlık olarak dijital dönüşüm yolculuğunda birçok önemli adımlar atıldığına değinen Birinci Otomotiv Yönetim Bilişim Sistemleri Müdürü Eyüp Akkuş, “25 yıldır kullandığımız ERP sistemimizi yenileyerek üçüncü versiyonuna geçiş yaptık. Bu geçiş hem operasyonel verimliliğimizi artırdı hem de sistemimizin güncel teknolojilerle uyumlu hale gelmesini sağladı. ERP sistemimizle entegre Tedarikçi Portalını hayata geçirdik. Bu platform, tedarikçilerimizin stok, irsaliye, fatura ve üretim talimatı gibi bilgilere anında erişebilmesini sağladı. Ayrıca, tedarikçilerimizin performanslarını izleyebilecekleri ve kalite yönetim süreçlerini yürütebilecekleri özellikler de yakında kullanıma sunulacak. Online Teklif modülü ile teklif istemek ve karşılaştırmak için yapılan mail trafiklerini ve excelde yapılan çalışmaları giderdik” dedi.

“Hedefimiz, üretim tezgahlarından toplanan verileri kullanarak süreçleri iyileştirmek”

Eyüp Akkuş, “İlk olarak, SIRI Dijital Dönüşüm Yol Haritası danışmanlığı alarak mevcut dijitalleşme stratejimizi güncelledik. Bu rehberlik, geleceğe yönelik adımlarımızı planlama ve uygulama süreçlerinde bize ışık tuttu. Güvenlik alanında da önemli bir adım attık ve TISAX sertifikasyon sürecine girdik. Bu sürecin sonunda, "Information Security Highly" etiketi ile belgelendirilerek bilgi güvenliği konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kanıtladık. Ayrıca üretim süreçlerimizdeki manuel bildirimleri ortadan kaldırmak amacıyla MES sistemini devreye aldık. Hedefimiz, üretim tezgahlarımızdan otomatik olarak toplanan verileri kullanarak süreçlerimizi daha da iyileştirmek, hatalı bildirimleri ortadan kaldırarak daha verimli bir hale gelmek, anormallikleri anında tespit edebilmek” ifadesini kullandı.

Mobiliteyi işimizin merkezine koyarak, Appiz uygulamamızı iOS ve Android ortamlarında devreye aldık diyen Akkuş, “Çalışanlarımız, bu uygulama sayesinde personel bilgilerini görüntüleyebiliyor, izin süreçlerini yönetebiliyor ve anlık üretim verilerine ulaşabiliyorlar. Ayrıca, Appiz, çalışanlarımız için bir sosyal iletişim platformu olarak da işlev görüyor” diye konuştu.

“Tüm sistemlerimizi 15 dakika da bulut ortamında tekrar çalıştırabilir hale getirdik”

IT sürekliliği konusundaki hassasiyeti Amazon Web Services ile gerçekleştirdiği Felaket Senaryosu projesi ile pekiştirdiklerini söyleyen Akkuş, “Olası bir kötü senaryoda, 15 dakika gibi kısa bir sürede tüm sistemlerimizi bulut ortamında tekrar çalıştırabilir hale getirdik. Veri güvenliğine verdiğimiz önemi, uluslararası standartlarda DLP sistemlerine geçiş yaparak ve klasik antivirüs yapılarını EDR teknolojisi ile değiştirmemizle gösterdik. Son olarak, ağ güvenliği konusunda sistemimizi yeniden yapılandırarak uçtan uca akıllı switch kullanımına geçtik. Bu sayede, ağ altyapımızı daha güvenli ve yönetilebilir hale getirdik” dedi. Akkuş, “Bu adımlar, Birinci’nin dijital dönüşüm sürecinde attığı önemli adımları özetlemektedir. Geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.