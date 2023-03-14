Bizim Toptan’dan 14 milyar lira ciro

Bizim Toptan, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre Bizim Toptan, 2022 yılı cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95,7 artırarak 14 milyar TL’ye yükseltti.

Toplam 180 mağazaya ulaşan Bizim Toptan, yeni mağazaları, depoları, dijital altyapı yatırımları ve küçük esnafa bayilik modeli sunan iştiraki SEÇ Market ile 2022 yılında yüksek performansını sürdürdü.

“Bölgenin tekrar ayağa kaldırılması için çalışıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Geçen ay yaşadığımız büyük deprem felaketi, millet olarak hepimizi yasa boğdu. Bir yandan üzüntümüzü yaşarken, bir yandan da bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak üzere milletimizle dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin ilk anından itibaren hem etkilenen çalışanlarımıza hem de bölge halkına destek olduk. Mağaza ve depolarımızda hızla durum tespiti yapıp çalışanlarımızın ve mağazalarımızın depreme karşı güvenli olmasını sağladık. Onlarca tır ürünü depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bölgeye desteklerimizi sürdürüyor, tedarik zincirinin kırılmaması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için özveriyle çalışıyoruz. Ekonomik açıdan dünya çapında zorlu bir yıl geçirmemize rağmen, 2022 yılında Bizim Toptan olarak finansal ve operasyonel hedeflerimize ulaştık. Her zaman olduğu gibi işimizin başında, ticaretin ve müşterimizin yanındayız. Yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine ve istihdama katkı vermeyi sürdüreceğiz.”