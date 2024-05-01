Bizim Toptan’dan 32,2 milyar lira ciro

Bizim Toptan, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Buna göre, 2023 yılında yeni mağaza açılışları, genişleyen SEÇ Market ağı, g2m şirketinin devralınması ve güçlü teknolojik altyapısı ile 2,4 milyonun üzerinde tekil müşteriye hizmet vererek büyümesini sürdüren Bizim Toptan, 32,2 milyar TL konsolide ciro ve 74,8 milyon TL net kâr gerçekleştirdi.

Bizim Toptan, yıl boyunca 5 yeni mağaza açılışıyla yurt genelinde toplam 182 mağazaya ulaştı. Geleneksel esnafı modern markete dönüştürerek esnafı destekleyen bayilik iş modeline sahip SEÇ Market mağazalarının sayısı ise toplam 2 bin 747’ye yükseldi.

Bizim Toptan; SEÇ Market ile perakende kanalında büyürken, Ev Dışı Tüketim (EDT) kanalındaki gücünü de Yıldız Holding şirketlerinden g2m’yi devralarak genişletti. g2m’nin 40 yılı geçen sektör tecrübesi, güçlü özel markalı ürün portföyü, geniş satış ve distribütörlük ağı ile beraber Bizim Toptan, EDT sektöründeki konumu güçlendi.

“Ağımızı genişletmeyi sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Geçtiğimiz yıl çeşitli zorlukların pazarı etkilediği bir yıl oldu. Bu değişkenliğe rağmen büyümemizi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürdük. Gerek mağaza sayısı gerekse de satış ve SEÇ Market’te büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken, 2,4 milyonun üzerinde aktif müşteriye hizmet verdik. Yıl içinde g2m şirketini devralarak EDT stratejimiz için çok önemli bir gelişmeyi tamamladık. Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla dijital altyapımızda sürekli geliştirmeler yapıyoruz. Yıl boyunca çeşitli indirim ve kampanyalarla ülke ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine önemli katkılar sağladık. Hem EDT hem de perakendede daha çok müşteriye ulaşmak için yatırımlarımızı sürdürerek kaliteli ürün ve hizmetlerimizi en uygun fiyatlarla ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.