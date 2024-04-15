BNP Paribas'tan 730 milyon euroluk satın alma

BNP Paribas SA, Fosun International'ın Belçikalı sigorta şirketi Ageas'taki yüzde 9 hissesini yaklaşık 730 milyon euro karşılığında satın almak için anlaştı.

BNP Paribas'ın sigorta biriminin önümüzdeki günlerde Ageas'ın yüzde 4,8 hissesini satın alacağı ve satın alma işleminin geri kalanının yasal onayların alınmasının ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

BNP Paribas ve Ageas, Belçika'da hayat, otomobil ve diğer teminat türlerini satan AG Insurance adlı bir ortak girişime sahip. Bankanın Belçika'daki birimi ülkede Ageas ürünlerinin dağıtımını yapıyor.

Ageas'tan yapılan açıklamada, "Ageas, BNP Paribas'ın bu yatırımla ortaklığının uzun vadedeki değerini ve şirketin ileriye dönük potansiyelini kabul ettiğini görmekten memnuniyet duymaktadır" denildi.