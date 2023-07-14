Bosch’un hidrojen çağı başladı, 2,5 milyar Euro yatırım geliyor

HANDAN SEMA CEYLAN - FEUERBACH

Hidrojen (H2) bazlı mobilite için Bosch önemli bir adım attı. Bosch, Stuttgart- Feuerbach fabrikasında yakıt hücreli güç modülünün seri üretimine başladı. 2026’ya kadar H2 teknolojisine yaklaşık 2,5 milyar Euro yatırım yapacak firma, 2030’a kadar 5 milyar Euro satış hedefl iyor. Yakıt hücreli güç modülünün üretimi sadece Feuerbach’ta değil, Çin’in Chongqing kentinde de başlıyor. İhtiyaç duyulan bileşenler ise Wuxi fabrikasından gelecek. Tüm hidrojen değer zincirinde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, “Bosch hidrojenle büyüyor” dedi.

Henüz bir yatırım müjdesi olmasa da, Türkiye’de de hidrojen enjektörü numune geliştirme çalışmaları başladı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen gazeteciler ile “Bosch 2023 Teknoloji Günü”nde bir araya gelen Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Başkanı Markus Heyn ile Genel Müdür Yardımcısı Thomas Pauer simgesel olarak butona basarak hidrojen çalışmalarını açıkladı. Sadece hidrojen teknolojisi alanında 3 binden fazla çalışana sahip olan Bosch’un yakıt hücreli elektrikli kamyonu 2023’ün üçüncü çeyreğinde ABD pazarında, pilot müşterisi Amerikalı şirket Nikola Motors ile piyasaya çıkacak.

HER 5 YENİ KAMYONDAN BİRİ H2 İLE TAŞIYACAK

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, “Stuttgart-Feuerbach’ta, geçmişi diğer tüm Bosch tesislerinden daha eskiye dayanan fabrikamızda, hidrojenin geleceği gerçekleşmek üzere. Bosch hidrojen teknolojisini biliyor ve hidrojenle büyüyor. 2030’a kadar hidrojen teknolojisiyle yaklaşık 5 milyar Euro’luk satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Hartung, “Bosch olarak, bu sistemleri hem Çin’de hem de Almanya’da üreten ilk şirketiz” dedi. Ayrıca Bosch, AB’de Güney Karolina’daki Anderson fabrikasında mobil uygulamalar için yığınlar üretmeyi de planlıyor. Şirket, dünya genelinde 2030 yılına kadar altı ton veya daha ağır olan her beş yeni kamyondan birinde yakıt hücreli güç aktarma sistemi olacağını öngörüyor.

AVRUPA’NIN DENGE SAĞLAMASI İÇİN…

Hartung, özellikle Avrupa’nın, ABD gibi dünyanın diğer bölgelerindeki hızlı gelişmelere karşı bir denge oluşturmak için çok daha fazlasını yapması gerektiğine de vurgu yaptı. Hartung’un Alman ve Avrupalı politika yapıcılardan dört talebi şöyle: “İlk olarak, AB’de hidrojen üretiminin hızını artırmalıyız. İkincisi, küresel tedarik zincirleri kurulmalı ve üçüncüsü, ekonominin tüm sektörlerinde hidrojen kullanılmalı. Dördüncü nokta olarak, Avrupa’da hidrojen dağıtımı için altyapı hızla kurulmalı.”

“DİZEL MOTORU NE YAPIYORSA, AYNISI YAPIYOR”

Toplantıda konuşan Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosch Mobilite Başkanı Markus Heyn de “Bosch, yakıt hücresi yığınları kadar karmaşık teknolojiler üretebilen çok az şirketten biri. Yalnızca gerekli sistem uzmanlığına değil, aynı zamanda yeni gelişmeleri hızla seri üretime ölçeklendirme yeteneğine de sahibiz” dedi. Heyn, “Bir hidrojen motoru, bir dizel motorun yaptığı her şeyi yapabilir, ancak bunun da ötesinde, karbon nötrdür” diyerek, şunları kaydetti: “En büyük avantaj, bunun için gereken geliştirme ve üretim teknolojilerinin yüzde 90’ından fazlasının zaten mevcut olması. H2 motorunun, 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. Bosch şu anda bile tüm önemli ekonomik bölgelerden üretim projeleri için dört sipariş almış durumda ve 2030 itibarıyla altı haneli adetlere ulaşmayı bekliyor.”

1909’da Robert Bosch’un kurduğu tesis, mobilitenin zaman tüneli

Bosch’un Feuerbach tesisi mobilitenin dönüşümünü izlemek için adeta bir zaman tüneli nitelinde. 1909’da Robert Bosch’un kendisinin kurduğu tesis, fi rmanın en eski üretim merkezi. 1910’da manyeto parçaların üretimi ile başlayan serüven, 1927’de kamyonlar için dizel enjeksiyon pompalarının imalatı ile devam ediyor. Başta içten yanmalı motorlar olmak üzere birçok ürünün geliştirildiği tesiste bu aydan itibaren yakıt hücreli güç modülünün (FCPM) seri üretimi başlıyor. Ayrıca Almanya’nın bir başka kenti Bamberg’deki tesisleri Feuerbach’a yakıt hücresi yığını sağlarken, elektrikli hava kompresörü ve devridaim üfl eyici gibi önemli sistem bileşenleri Homburg’dan geliyor. Tüm sistemin montajı ve testi ise Feuerbach’ta yapılıyor.

Türkiye’ye hidrojen yatırımı gelir mi?

Hidrojende Türkiye için de olumlu haberler var. 2022’de Türkiye’ye 4 milyar lira yatırım yapan ve 19 bin çalışana ulaşan Bosch Türkiye’nin CEO’su Daniel Korioth, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Şu anda Bursa’daki Bosch Güç Aktarma Çözümleri Fabrikasında örnek bir hidrojen enjektörü geliştirme çalışması yapıyoruz. Mühendislerimiz, bu ürünün geliştirilmesi için Almanya’daki fabrikalar ve mühendislik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyor” demişti. Korioth, enjeksiyon sistemleri alanındaki kapsamlı deneyimi ve yarım asrı aşan başarılı üretim geçmişi nedeniyle fabrikaya bu önemli sorumluluğun verildiğini vurgulamıştı.