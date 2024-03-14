Bozankaya, Avrupa’da konumunu güçlendiriyor: 2 tramvay ihalesi daha kazandı

Bozankaya AŞ, yeni işbirlikleri ile Avrupa'nın toplu taşıma sistemi için araç üretmeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde 20 araçlık tramvay ihalesini kazanan Bozankaya, daha önce 16 tramvay ürettiği Romanya'nın Yaş kenti için ise 18 yeni araç daha üretecek. Böylece Yaş kentinde Türk mühendisliği ile yollarda olacak tramvay sayısı 34'e yükselecek.

Napoli'ye toplu ulaşım hizmeti sunacak olan 20 tramvay, 30 metre uzunluğunda, çift yönlü ve 222 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay tarafından imzalanan sözleşme kapsamında, ilk tramvay 12 ay içinde teslim edilecek. Tüm araçlar ise 20 ay içinde Napoli'ye ulaşmış olacak.

Sözleşme bedeli 141,4 milyon Leyi

Konuya ilişkin açıklama yapan Günay, "Napoli ve Yaş Belediyelerinin güvenini kazanmaktan ve şehir içi toplu ulaşım altyapısını geliştirmeye katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bozankaya olarak, teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir çözümleri bir araya getirerek, toplu taşımanın geleceğine yönelik çözümler sunmaya ve geleceği şekillendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaş kenti için üretilecek 18 tramvayın sözleşme bedelinin 141,4 milyon Leyi olduğunu aktaran Günay, "Napoli için 54,7 milyon euroluk sözleşme bedeli ile her iki projeyle toplamda 80 milyon eurodan fazla döviz ikamesi sağlanmış olacak. Kazanılan bu ihalelerle Türkiye'nin ekonomik büyüme stratejisine de katkı sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik alanındaki potansiyelini uluslararası alanda temsil etmekten büyük bir onur duyuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Günay, başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'da elektrikli ulaşım çözümleri sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugüne kadar Romanya, Almanya, Tayland gibi ülkelere araçlarımızı ihraç ettik. Romanya'nın Timişoara kentinde 23, Yaş kentinde ise 16 tramvayımız şehir içi ulaşımda kullanılıyor. İmzalanan yeni sözleşmelerle bu sayı Timişoara'da 40'a, Yaş'ta 34'e yükselecek. Bangkok'ta ise 88 metro aracımız 2018'den bu yana hizmet sunuyor. Önümüzdeki süreçte de Avrupa'nın yoğun trafik sorununa, sıfır emisyonlu elektrikli araçlarla çözüm sunmayı hedefliyoruz. Yüksek teknolojili toplu ulaşım çözümlerimizle fayda maliyet açısından avantajlı bir seçenek sunarken, çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamının önemli olduğunu düşünüyorum."