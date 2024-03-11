BSH ile İstanbul Modern’den 40 kız öğrenciye sanat eğitimi

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

İstanbul Modern ve Bosch Ev Aletleri, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için ‘Bir Hayalin İzinde’ projesini başlattı. Bir yıl boyunca sürmesi planlanan proje, kız öğrencilerini, yaratıcı ve cesur rol modelleri olabilecek akademisyenlerle, sanat tarihçileriyle ve sanatçılarla buluşturuyor.

Proje, İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yapıtları yer alan kadın sanatçılardan esinleniyor. Projeye katılacak kız öğrencilerin kadın sanatçıların deneyim ve üretimlerinden ilhamla kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri sağlanırken, cesaretlendirilmeleri de hedefleniyor. Sanat alanında eğitim almak isteyen 9. sınıf ve üzeri kız öğrencilerin bir öğretmen referansıyla başvurdukları program, İstanbul’un farklı ilçelerindeki devlet okullarından 5’i devlet koruması altında olan, 40 öğrenci Haziran ayına kadar İstanbul Modern bünyesinde ücretsiz olarak eğitimler alacak. Çağdaş sanat tarihi dersleri Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve Doç. Dr. Seda Yavuz ile resim branşı dersleri sanatçı Burcu Perçin, heykel branşı dersleri sanatçı Sibel Horada, performans sanatı branşı dersleri ise sanatçı Prof. Dr. Tuğçe Tuna ile yürütülüyor. Müzik branşında da eğitimci ve caz müzisyeni Asena Akan ve video sanatı branşı dersi sanatçı Gül Ilgaz yönetiminde uygulanıyor olacak.

“Yaratıcı bir gelecek için gençlerin sanatsal yeteneklerini desteklemeliyiz”

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “İstanbul Modern, 2004 yılındaki açılışından bugüne, izleyicilerine eğitim programları aracılığıyla nitelikli müze deneyimi ve yaratıcı öğrenme fırsatları sunuyor. Müzenin toplum yararına sunduğu bu katkı, ücretsiz programlar, sanatçılarla işbirliğinde tasarlanan atölyeler ve seminerler gibi farklı başlıklarla yürütülen zengin bir çeşitliliğe sahip. Özel eğitim grupları için öğrenme olanakları sunmak, sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve cinsiyet eşitliğini destekleyen nitelikli eğitim olanakları yaratmak önceliklerimiz arasında. Yaratıcı bir gelecek için çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerini destekleyen ve becerilerini güçlendiren projelere önem veriyoruz. Kız öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz ‘Bir Hayalin İzinde’ projesi de bunlardan biri. Müze koleksiyonumuzdaki kadın sanatçılardan ilham alıyor ve lise düzeyindeki 40 kız öğrenciye ücretsiz sanat eğitimi sunuyoruz. Fırsat eşitliğini destekleyerek, sanata duyarlı bir neslin yetişmesine katkıda bulunma hedefimizle yaratıcı, özgür ve özgüvenli kadınların yetişmesine katkı sunmayı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Fırsat eşitliğini sanat yoluyla evin dışında da destekleyeceğiz”

BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanı Alper Sengül ise projeye dair şu açıklamalarda bulundu: “BSH için ‘çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik’ şirket kültürünün vazgeçilmez parçaları. Sürdürülebilirliğin insan boyutunda, adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere imza atıyoruz. Bu önemli girişim, sanatın gücünü kullanarak toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli adımlar atmayı hedefliyor. Proje, genç kızlarımızı sanat eğitimi yoluyla güçlendirerek, onların toplumda özgüvenli ve etkili roller üstlenmelerine olanak tanıyor. Bosch Ev Aletleri olarak, ev içindeki eşitlik ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çabalarımızın bir parçası olarak, bu proje aracılığıyla, sanatın toplumsal değişim ve ilerleme süreçlerinde oynadığı kritik role inancımızı da ortaya koyuyoruz. Bu şekilde fırsat eşitliğini hem evin içinde hem sanat yoluyla evin dışında desteklemeye devam edeceğiz.”