BtcTurk’ten kritik satın alma hamlesi: Büyüme stratejilerine büyük katkı

BtcTurk, "Değerli Fikirlere Güç Vermek Doğasında Var" felsefesiyle tanınan girişim ve yatırım şirketi BtcTurk Girişim aracılığıyla VNGRS’yi satın aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu satın almayla BtcTurk, teknoloji alanındaki yetkinliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. VNGRS’i bünyesine katan BtcTurk, bu stratejik adımla global bir teknoloji ve finans şirketi olma hedefini güçlendirmiş oluyor.

"Teknolojiler adına sektörde rekabet gücünü artıracak"

VNGRS’nin kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Deniz Oktar, BtcTurk Teknoloji’nin CEO’su olarak görev alacak. VNGRS’nin Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Barış Can Daylık da BtcTurk Teknoloji bünyesinde CTO olarak görev alacak.

Gerçekleştirilen satın almayla birlikte, BtcTurk Teknoloji’nin yazılım geliştirme kapasitesinin artırılması ve kullanıcı deneyiminin daha da iyileştirilmesi hedeflenirken, birleşmenin, finansal teknolojiler adına sektörde rekabet gücünü artıracağı ve gelecekteki büyüme stratejilerine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BtcTurk Kurucusu ve CEO’su Kerem Tibuk, BtcTurk olarak 12 yıllık deneyimle, Türkiye’de Self Servis Finansal Teknolojiler alanında hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

“Bu işbirliği, teknolojik inovasyonu hızlandıracak"

Tibuk, “VNGRS’nin tecrübesini ve mühendislik gücünü BtcTurk Teknoloji çatısı altına dahil etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu birleşme, kullanıcılarımıza daha güvenli, yenilikçi ve güçlü bir teknoloji altyapısı sunma hedefimizin bir parçasıdır.” dedi.

BtcTurk Teknoloji’nin yeni CEO’su Deniz Oktar da VNGRS olarak geliştirdikleri yazılım ve mühendislik yetkinliklerini, BtcTurk’ün geniş ekosistemine entegre etmek için sabırsızlandıklarını vurguladı.

Oktar, “Bu işbirliği, teknolojik inovasyonu hızlandıracak ve sektöre yön veren çözümler geliştirmemize olanak tanıyacaktır.” ifadesini kullandı.