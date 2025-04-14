Dışişleri Bakanlığı Sudan'daki mülteci kampına yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’ın Faşir kenti yakınlarında bulunan Zamzam Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen ve insani yardım kuruluşu çalışanları ile çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

"Sivillerin hedef alınması hiçbir koşulda meşru görülemez"

Açıklamada, saldırılar kınanarak, "Sivillerin hedef alınması hiçbir koşulda meşru görülemez. El Faşir'e yönelik kuşatmanın ve Sudan halkının yaşadığı acıların bir an evvel son bulmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine güçlü desteği teyit edildi. Sudan Ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yerinden edilmiş kişiler için kurulan kampa düzenlediği saldırıda 74 kişinin öldüğünü bildirmişti.