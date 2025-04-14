2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan askerin naaşına ilişkin açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyaade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır" denildi.