Bülbüloğlu’nun vinci, Londra İskoçya hızlı tren hattını kuracak

ANKARA(EKONOMİ)-Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’yı, ülkenin önemli merkezlerinden Manchester ve Birmingham ile İskoçya’nın büyük şehirlerine bağlayacak HS2 High Speed 2 Hızlı Tren Hattı Projesi’nde Bülbüloğlu’nun portal vinci kullanılacak.

Avrupa’daki en büyük altyapı projelerinden biri olarak gösterilen projenin yüklenicilerinden Balfour Beatty & Vinci JV için inşa edilen portal vincin, proje sahasındaki kurulumu tamamlandı.

Bülbüloğlu Vinç Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu, projeye ilişkin sözleşmenin 2021 yılında imzalandığını belirtti. Bülbüloğlu, vincin, HS2 projesindeki viyadük ve tünellerde kullanılmak üzere üretilecek ve her biri 80 ton civarındaki dört farklı forma sahip 3.000 civarında beton segmenti en az iki kez taşıyacağı bilgisini verdi.

Bülbüloğlu, üretilen 87,5 ton kapasiteli portal vincin 54 metrelik köprü çelik kirişini, şantiye kurulumlarını kolaylaştırmak için tasarlandığını söyledi.

HS2 hattı, 10 büyük şehrin 8’ini bağlayacak

Vincin çalışma hızları, üretimde kullanılan malzemeler ve vincin çalışma sınıfı da katı teknik şartnamelere uygun olarak geliştirildiğini dile getiren Önder Bülbüloğlu, “Kanca altında çalışacak hidrolik kaldırıcı, ayrı olarak söz edilmesi gereken gelişmiş teknolojili bir makinedir. BVS Bülbüloğlu Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanan 82 ton SWL kapasiteli hidrolik kaldırıcı, dört farklı formdaki beton segmentleri kavrama, kilitleme ve istifleme yeteneğine sahip” ifadelerini kullandı. Bülbüloğlu’nun verdiği bilgilere göre, ülkenin 10 büyük şehrinden sekizini birbirine bağlayacak ve yaklaşık 350 yerleşim birimini ilgilendiren HS2 hattı, bu kapsamıyla güneydoğu kuzeybatı aksındaki ulaşım ağının da omurgasını oluşturacak. HS2’nin Birleşik Krallık ekonomisine yaklaşık 92 milyar sterlinlik fayda sağlaması bekleniyor.