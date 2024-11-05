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Burger King ve Popeyes'ın satışları düştü

Hızlı yemek restoran zinciri Restaurant Brands International (RBI), üçüncü çeyrek bilançosunda Burger King'in satışlarının yüzde 0,7, Popeyes'ın ise yüzde 4 düştüğünü belirtirken, toplam gelirinin yüzde 25 artışla 2,29 milyar dolara ulaştığını, ancak piyasa beklentisinin altında kaldığını açıkladı. Şirketin net karı ise yüzde 2 azalarak 357 milyon dolara geriledi.

Haber Merkezi
AA
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Burger King ve Popeyes'ın satışları düştü
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Hızlı yemek restoran zinciri Burger King'in karşılaştırılabilir satışları üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 ve Popeyes'ın yüzde 4 düştü.

Tim Hortons, Burger King, Popeyes ve Firehouse Subs gibi zincirlerin sahibi Restaurant Brands International (RBI), yılın üçüncü çeyreğine dair bilançosunu yayımladı.

Buna göre, RBI'nın geliri 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 25 artışla 2,29 milyar dolara yükseldi. Ancak şirketin geliri 2,31 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

RBI'nın net karı ise yüzde 2 azalışla 357 milyon dolara geriledi. Şirket, 2023'ün aynı döneminde 364 milyon dolar net kar elde etmişti.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 90 sent olan hisse başına karı da, bu yılın aynı çeyreğinde 93 sente ulaştı. Piyasa beklentileri, şirketin hisse başına 95 sent kar bildirmesi yönündeydi.

RBI'nın küresel karşılaştırılabilir satışları bu dönemde yüzde 0,3 artarken, uluslararası pazarlarda karşılaştırılabilir satışlarda yüzde 1,8 yükseliş yaşandı.

Öte yandan, Burger King'in karşılaştırılabilir satışları yüzde 0,7, Popeyes'in yüzde 4 ve Firehouse Subs'ın yüzde 4,8 azalırken, Tim Hortons ise yüzde 2,3 artış kaydetti.

Bilanço açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen RBI Üst Yöneticisi (CEO) Josh Kobza, ekim ayında karşılaştırılabilir satışlarda iyileşme gördüklerini belirtti.

Burger King, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen firmalar arasında yer almıştı.

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