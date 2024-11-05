Meclis'te tansiyon yükseldi: Grup başkanvekilleri arasında 'kayyum' tartışması!

TBMM Genel Kurulu’nda grup başkanvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "El uzatılıyor, Meclis kürsüsünden davetler ediliyor, barış sözcükleri kullanılıyor, sonra TUSAŞ bombalanıyor; sonra Esenyurt’a bir operasyon, belediye başkanı tutuklanıyor, kayyum atanıyor. Yahu, biz nereye gidiyoruz?" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, her konuyu, her meseleyi bir tarihi perspektif içerisinde, ister yakın ister uzak tarihi perspektif içerisinde bakılması gerektiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusuna değindi. Akçay, "Gelelim şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığı hususunu Sayın Genel Başkanımız bugünkü grup toplantımızda dile getirdi ama bu ilk defa dile getirilmiş değil ki Genel Başkanımız 3 buçuk 4 yıldır en az üç dört defa çeşitli vesilelerle çeşitli ortamlarda bunun böyle olması gerektiğini Milliyetçi Hareket Partisi olarak ifade etmiştir. 2024 yılında, dünyada pek çok ülkede seçimlerin yapıldığı bir yılı idrak ediyoruz; herhalde bugün de Amerika’nın seçimi var. Pek çok hükümet değişiklikleri, lider değişiklikleri olacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da uzun ve engin tecrübesiyle en azından bir dönem daha ülkemizin istikrarlı yönetimi ve yurt dışında Türkiye’nin ali temsiliyeti bakımından da çok faydalı olacağı için, bu birikimin dünya politiği ölçeğinde yansıtılması bakımından değerli bulduğumuz için bunu, bu görüşü dile getirdik” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Anayasa 127. Maddesi ve Belediye Kanunun 45, 46 maddelerini hatırlatarak, “Çok, açık ve seçik, net bir şekilde düzenlemeler var. Biz, kanuna, Anayasa’ya, mevzuata uygun bir şekilde davranan İçişleri Bakanımıza, yargıya, buradan ancak görevini yaptığı için teşekkür etmek durumundayız. Yoksa, aksi takdirde, meseleyi çarpıtarak onlara buradan eleştiri getirmeyi, işleri çarpıtarak farklı birtakım suçlamalarda bulunmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. Esenyurt’la ilgili şunu ifade etmek isterim ki Esenyurt Belediye Başkanı’yla ilgili, hakkında yoğun, kuvvetli suç şüphesi olması ve kırmızı bültenle aranan PKK/KCK yöneticisiyle kuvvetli irtibatları, 700’e yakın farklı teröristle irtibata geçmesi ve bunu yoğunluklu bir şekilde ortaya konması nedeniyle bir soruşturma başlatılıyor ve bu soruşturmada biraz evvel okuduğum mevzuat çerçevesinde, geçici olarak tıpkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlar için açığa alma nasıl bir düzenlemeyse belediye başkanları için de hakkında soruşturma başlatıldığı için geçici olarak, tedbiren görevden uzaklaştırılıyor” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise, "Eski Türkiye, eski Türkiye, diyorsunuz, eski Türkiye’yi değil, milattan önceyi arar olduk sizin sayenizde ya. Anayasa’ya aykırı bir maddeyi, Anayasa’ya aykırı bir kanun hükmünde kararnameyi uyguluyorsunuz; bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.