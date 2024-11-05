Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi. Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın getirilmesi planlanıyor.

The Jerusalem Post'un haberine göre Netanyahu'nun açıklamasında, "İsrail'in başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve bizi kesin bir zaferle önde götürmektir," ifadeleri yer aldı.

"Son aylarda benimle, Savunma Bakanı arasındaki güven azalmıştır"

"Savaş zamanı, başbakan ile savunma bakanı arasında tam bir güven daha da önemlidir. Ne yazık ki, başlangıçta bu güveni tesis ettik ve kampanyanın ilk aylarında birçok başarı elde ettik, ancak son aylarda benimle Savunma Bakanı arasındaki güven azalmıştır" diye ekledi.

Netanyahu, "Kampanyanın yönetimi konusunda Galant ile benim aramda ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Bu anlaşmazlıklar, hem hükümet hem de kabine kararlarıyla çelişen açıklamalar ve eylemlerle birlikte geldi. Bu boşlukları kapatmak için tekrar tekrar çaba sarf ettim, ancak yalnızca daha da büyüdü. Bu sorunlar, kabul edilemez bir şekilde kamuoyuna da yansıdı ve daha da kötüsü, düşmanlarımız tarafından duyuldu ve bu durumdan memnuniyet duydular" dedi.