Bursa Kebap Evi, dünyanın iki önemli şehrine adını yazdırdı

Bursa Kebap Evi, güçlü know how’ı ve franchise sistemi, misafir ağırlama potansiyeli ve karlılıkları ile tercih edilen bir marka olarak hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Yatırımcı güvenini kazanan ve gerek yurt içinden gerek yurt dışından yoğun talep alan marka, globalleşme hedefleri doğrultusunda dünyanın önemli şehirlerine adını yazdırıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ve turizm potansiyeli ile marka için stratejik öneme sahip olan Marble Arch bölgesi Conaught Street Caddesi üzerinde şube açan Bursa Kebap Evi, Londra şubesini bir sıçrama tahtası olarak görüyor. Avrupa’da büyüme hedefleri için ise Almanya Mannheim şubesi büyük önem taşıyor.

Dünya başkentlerini hedefliyor

Kurulduğu ilk günden globalleşme hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini ve 12 yıl gibi kısa sürede yurt dışında ciddi bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, “Biz markayı devir aldığımızda global marka hedefi ile yola çıktık ama en büyük hayalimiz dünyanın önemli şehirlerinde Bursa Kebap Evi markasının bayrağını dalgalandırırken Bursa yöresel lezzetlerini de dünya ile tanıştırmaktı. Bu hayale güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz. Yurt içinde yatırımcıların ve AVM’lerin en çok tercih ettiği ve güvendiği marka olmayı başardık. Sırada globalde marka olarak dünyanın önemli şehirlerinde şubeler açmaya devam etmek var. Londra bizim markamızın büyüme ve globalleşme yolculuğunda Dubai’den sonra çok önemli bir adım oldu. Özel bir mimari ile Londra’nın en önemli caddelerinden birine imzamızı attık. Gerçek İskender ve döneri, Türk mutfağının çok özel lezzetlerini Londralılar ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlere yedireceğiz. Bununla birlikte Almanya Mannheim’da 3. şubemizi açtık. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen hem Londra hem Manheim şubelerimizde meşhur İskender kebabımız başta olmak üzere menümüzde yer alan her lezzetlerimiz yoğun ilgi görüyor. Hedefimiz dünya başkentleri ve önemli şehirlerde yeni şubeler açmak...” dedi.

Yıl sonu 2 milyar TL ciroya ulaşacak

Yurt dışında en çok şubesi bulunan Türk restoran zinciri haline gelen Bursa Kebap Evi Türkiye’de 105, yurt dışında ise 15 şubesiyle hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar yurt dışı şube sayısını 25’e çıkarmayı hedefleyen Bursa Kebap Evi; Almanya, İngiltere, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dhabi) İran, Irak ve Suudi Arabistan olmak üzere 8 ülkede yer alıyor. Geçtiğimiz yılın cirosunu yüzde 120 büyüten marka, yıl sonunda yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.