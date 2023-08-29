ALİ ŞAHİN/BURSA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Bursa programı kapsamında ziyaret ettiği PMS Alüminyum, köklü geçmişi ve know-how gücüyle ülkemize katma değerli üretim yapmaya devam ediyor. Kent protokolü ve Bakan Kacır’ın ziyaretinin ardından bir açıklama yapan PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, “Yerli ve milli üretim önceliğimizle, ülkemize ve sektörümüzün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. TEKNOSAB’daki fabrikamızda 108 dönüm arazi üzerinde ilk etapta 42 bin metrekarelik kapalı alanda üretimimiz başladı. Ayrıca daha fazla genişleme alanımız da bulunuyor. Tam entegre ve son teknolojiye sahip bu fabrikamızda, son derece güçlü bir Ar-Ge altyapısına da ulaştık. Sayın Bakanımız da fabrikamızı gezerek, Ar-Ge çalışmalarımızı yakından gördü ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldi. Kendisine çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiler verildi” dedi.

“Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz”

Üretimde çeşitliliğin artırılması ve istihdam konusuna da değinen Çağlayan, “Nitelikli iş gücü ve istihdamın önemini her fırsatta vurguluyoruz. TEKNOSAB fabrikamızın devreye girmesiyle birlikte istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu konuda kararlı adımlarla ilerleyerek, istihdama daha çok katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. TEKNOSAB fabrikasında otomotiv sektörüne yönelik üretimlerinin de daha hızlı ve yüksek tonajlı yapılabileceğini belirten Çağlayan, yeni nesil araçlarda alüminyumun ön plana çıktığını ifade ederek, "Burada elektrikli araçlarda özellikle alt ve üst şase grubuna yönelik üretimler gerçekleştiriyoruz. Geri dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyum ile sürdürülebilir yaşamı destekleyerek, sektörün geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.