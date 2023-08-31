CANiK’ten İngiltere ve Polonya çıkarması

SAMSUN/EKONOMİ

Türkiye’nin savunma sanayi şirketlerinden CANiK’in global ihracat odaklı fuar serüveni, Eylül ayında iki önemli ülke ile devam ediyor. CANiK, 12-15 Eylül 2023 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023) için hazırlıklarını sürdürüyor. DSEI 2023 öncesinde ise CANiK, 5-8 Eylül tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek Doğu Avrupa’nın en eski savunma fuarı olan MSPO 2023 ile çıtayı daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

Yurt dışında ilk defa görücüye çıkacak

Geçtiğimiz yıl dünyadaki üç orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems’ı satın alan CANiK, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 23’te sergilediği ve büyük beğeni toplayan ürünleri ile yeni bir ihracat rekoruna imza atmaya hazırlanıyor. CANiK, Polonya ve İngiltere’deki fuarlarda CANiK M3 ve CANiK’in de içinde bulunduğu SYS (Samsun Yurt Savunma) grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini, IDEF 23’ten sonra ilk defa yurtdışı fuarında dünyaya tanıtacak.

Dünya üzerindeki en geniş envantere sahip üretici

CANiK, muharebede kendini kanıtlamış (Combat Proven) milli uçaksavarı CANiK M2 QCB’yi Türk Ordusunun envaterine teslim ettikten çok kısa bir süre sonra, dakikada 950 atım yapan CANiK M2F’i geçtiğimiz yıl Ekim-Kasım aylarında piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz ay gerçekleşen IDEF’23’te ise bu ailenin en hızlı versiyonu olan ve dakikada 1100- 1200 arası atım yapan CANiK M3’ün lansmanı yapılmıştı. M3 ile CANiK, dünya üzerindeki en geniş 12.7X99mm ağır makineli tüfek envanterine sahip silah üreticisi konumuna yükseldi.

"2024, CANiK’in iştiraklerinden AEI Systems ve UNIROBOTICS’in yılı olacak"

Nato’nun en büyük ikinci savunma bütçesine sahip Birleşik Krallık ve Avrupa’nın en yoğun nüfusa sahip 8’inci ülkesi olan Polonya ile Türkiye arasında büyük çaplı çok sayıda savunma sanayi anlaşması bulunduğunu belirten CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Bildiğiniz gibi Nato’nun en büyük ikinci savunma bütçesine sahip Birleşik Krallık ’ta köklü İngiliz şirket AEI Systems’ı satın alarak yaptığımız ciddi yatırımlarımız mevcut. Bununla birlikte Rusya ile kara sınırına sahip olan ve aynı zamanda Avrupa sınırlarının tampon bölgesi olarak kullanılan Polonya, konum itibariyle günümüz Avrupa’sının en stratejik ülkelerinden biridir. Dolayısı ile bu iki ülke dünya savunma sanayii için her zaman önemli iki pazar konumundadır. İngiltere DSEI fuarı dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı devler ligi konumundayken, MSPO Doğu Avrupa’nın en eski savunma fuarı olma özelliğini taşıyor. İngiltere ve Polonya’da dost ve müttefik ülkelerle yeni anlaşmalara imza atmayı ve yeni pazarlarda yer almayı bekliyoruz. 2024 yılı için siparişlerin İngiltere ve Polonya fuarları ile birlikte hız kazanacağına inanıyoruz. 2023 yılında geçen yıla göre dolar bazında yüzde 45 büyüme hedefimiz var, yeni siparişlerle 2024’te çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız. 2024 yılı, CANiK’in iştiraklerinden AEI Systems ve UNIROBOTICS’in senesi olacak” dedi.