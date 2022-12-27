CCI, Anadolu Etap İçecek'in yüzde 80'ini satın aldı

Anadolu Efes’ten Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola İçecek (CCI) ile Anadolu Etap Tarım arasında Anadolu Etap İçecek sermayesini temsil eden payların yüzde 80'ini CCI'ya satmasına ilişkin olarak bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandı.

Açıklamaya göre, yapılan pay devir sözleşmesi ile Anadolu Etap İçecek'in sermayesini temsil eden payların yüzde 80'inin satışı 112 milyon dolar karşılığında gerçekleşecek, işlem bedeli, işlemin tamamlanma tarihinden bir önceki işgünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurunun ortalaması esas alınarak belirlenecek kur ile TL karşılığına denk gelen tutar olarak belirlenecek. Anlaşma için firma değeri ise 214 milyon dolar olarak belirlendi.

Satışa konu Anadolu Etap İçecek'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun hisse değer aralığı tespitini içeren bağımsız değerleme raporu KPMG tarafından hazırlanırken, işleme konu olan payların devir bedeli, değerleme raporunda tespit edilen hisse değer aralığı içinde yer alıyor.

Rekabet Kurulu izinlerine tabi olan devrin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. İşlemin Anadolu Efes’in Anadolu Etap Tarım'daki ortaklığında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Anadolu Etap Tarım'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı konumunda olan Anadolu Etap İçecek, meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetlerinde bulunuyor.