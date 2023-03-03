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Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'te otoyol inşa edecek

Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'in kuzeyindeki otoyolun 21,3 kilometrelik bölümünün inşasını yapacak.

Haber Merkezi
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Bosna Hersek Federasyonu (FBİH) Karayolları İdaresince yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Koridor 5C otoyolunun 21,3 kilometrelik kısmının inşaatının Türk şirketi Cengiz İnşaat tarafından yapılacağı kaydedildi.

Cengiz İnşaat'ın 361,753 milyon euroluk teklifinin, uluslararası ihalede en iyi teklif kabul edildiği belirtilen açıklamada, şirketin 21,3 kilometrelik bölümünün 30 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, projenin Avrupa Yatırım Bankasının kredisi ve Avrupa Birliğinin hibesi ile finanse edildiği kaydedildi.