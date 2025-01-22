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CEO Armstrong duyurdu: Kripto para borsası Coinbase, Türkiye’ye geliyor

Hacim bakımından dünyanın en büyük 3'üncü kripto para borsası Coinbase, Türkiye'de hizmet vermek için çalışmalarını başlattı. SPK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacak.

Haber Merkezi
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CEO Armstrong duyurdu: Kripto para borsası Coinbase, Türkiye’ye geliyor
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ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Türkiye’ye geliyor. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Cnbc-e’ye yaptığı açıklamada Coinbase’in Türkiye’de hizmet vermek için lisans başvurusu yapacağını duyurdu.

Türkiye’de faaliyete başlayacaklarını duyuran Coinbase CEO’su Brian Armstrong, “Halihazırda Türkiye’de faaliyetlerimiz başlamış değil. Bu bağlamda düzenleyici otoritelerden izin almak istiyoruz. Faaliyet iznimizi alır almaz Türkiye’de çalışmalarımızı başlatacağız, bu konuda istekliyiz.” dedi.

Tarih belli değil

Coinbase’in Türkiye’de ne zaman hizmet vermeye başlayacağı henüz belli değil. CEO Armstrong, “Bu sene olur mu bilemiyorum, faaliyet lisansımızı alacağımız zamana bağlı.” dedi.

2024’ün Temmuz ayında yapılan değişiklik ile Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para borsalarının Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) faaliyet izni alması zorunlu. Faaliyet izni için şirketlerin altyapı bilgisi, kripto varlık rezervi ve cüzdan teknolojileri konusunda bilgilendirme yapması gerekiyor. SPK, güvenli olduğunu düşündüğü borsaların faaliyet iznini onaylıyor. Bugüne kadar 87 şirketin faaliyet izni onaylandı.

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