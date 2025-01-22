Adana'da ekmeğe zam geldi
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, kentte 10 liradan satılan ekmeğin fiyatı yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı fiyat uygulaması, 21 Ocak itibarıyla başladı. Fırıncılar, artan maliyetlerin bu fiyat artışını kaçınılmaz hale getirdiğini belirtirken, halk zam kararıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.
Adana’da ekmek fiyatı, Fırıncılar Odası’nın kararıyla yüzde 25 zam yapılarak 12.5 TL’ye yükseldi.
Adana Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapılması kararı aldı.
Daha önce 10 TL'den satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25 oranında artışla 12.5 TL olarak belirlendi. Zamlı ekmek satışına 21 Ocak itibarıyla başlandı.
Zam nedenleri açıklandı
Fırıncılar Odası yetkilileri, zam kararının artan maliyetler nedeniyle alındığını belirtti. Un, maya, enerji ve işçilik gibi temel giderlerdeki yükselişin ekmek fiyatlarına yansıtılmasının zorunlu hale geldiği açıklandı.