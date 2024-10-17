“Ceviz ithalatının önü akıllı tarımla kesilir”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ceviz Üreticileri Derneği yönetimi ile dernek üyesi ceviz üreticileri May Tohum’un ceviz üretimi yaptığı Bursa Yenişehir’deki MayCev tesislerinde bir araya gelerek ceviz hasadına katıldı. MayCev Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yormazoğlu, EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye MayCev’de kullandıkları modern hasat ve üretim teknolojileri hakkında bilgiler verdi. Dünyada her yıl yaklaşık 2.5 milyon ton ceviz tüketildiğini belirten Yusuf Yormazoğlu, Türkiye'de ise yıllık ceviz tüketiminin yaklaşık 150-160 bin ton, kişi başına düşen yıllık ceviz tüketiminin ise 3.4 kilogram olduğunu söyledi. Türkiye’nin dünyanın 4’üncü büyük ceviz üreticisi olduğuna işaret eden Yusuf Yormazoğlu, ancak Türkiye'nin ceviz üretiminin yerli tüketimi karşılayamadığını, bu nedenle yıllık ceviz tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ının ithal edildiğini vurguladı.

Türkiye’nin tükettiği cevizin yaklaşık yarısının Amerika ve Şili’den geldiğine de dikkati çeken Yusuf Yormazoğlu, “Baktığınızda bu ülkelerin birisi güney diğer kuzey Amerika’dan uzak bir yoldan geliyor. Neresinden bakarsanız bu cevizlerin ülkemize ulaşması 2 aylık bir süreye denk geliyor. Bu süreçte cevizin kalitesi ve lezzeti bozuluyor. Bizim ürettiğimiz cevizler kalitesi ile kendini ispat etmiş olup anında tüketiciye ulaştırılması yönünden her kesim tarafından beğeniyle tüketiliyor” değerlendirmesini yaptı.

Ceviz üretiminde verimliliği artırmak için modern teknolojiden yararlanılması gerektiğini dile getiren Yormazoğlu, düşük verim alınmasının başlıca nedenleri arasında; yanlış arazi seçimi, bilgi eksikliği, yanlış hasat ve depolama koşulları, uygun olmayan sulama teknikleri, hatalı gübreleme gibi etkenlerin yer aldığını söyledi. Akıllı tarım teknolojilerinin önemine işaret eden Yormazoğlu, en yüksek verime ulaşan ağaçlardan oluşan bir parselde dekarda ortalama 500 kilo ürün almanın başarılı bir sonuç olduğunu, bu yıl hasat sonunda ülke genelinde yaklaşık 60 bin ton rekolte beklendiğini aktardı.

Bölgedeki ilk kapama ceviz bahçesi

MayCev olarak 1.600 dekarlık bir alanda yaklaşık 30 bin ceviz ağacı ile sektörde yer aldıklarını kaydeden Yusuf Yormazoğlu, Türkiye'nin 1978 yılında kurulan ilk özel tohumculuk şirketi May Tohum olarak bu alandaki tecrübelerini ceviz üretimine de taşıdıklarını anlattı. Yormazoğlu, “Bizim asıl işimiz tohumculuk. May Tohum, Türkiye’nin ilk özel sektör tohumculuk şirketidir. Şu anda 300'den fazla çalışanı bulunan şirketimiz, mısır, ayçiçeği, pamuk ve tatlı fasulye gibi bitki türlerinin üretimini ve 30’dan fazla ülkeye ihracatını yapmaktadır. MayCev görece yeni bir şirket olup yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteriyor. Kurucumuz Mehmet Ali Yormazoğlu'nun kişisel ilgisi ve merakıyla Yenişehir Ovası'nda sahip olduğu 30 dekarlık alana yerli ceviz çeşitleri dikmesiyle üretime başlandı. Bugün arazimiz bölgedeki ilk kapama ceviz bahçesi özelliğine sahip” dedi. Yüzde 80 Chandler, yüzde 20’si Fernor çeşidi ceviz ürettiklerini aktaran Yormazoğlu, “Ceviz yetiştiriciliği, tohum işinden farklı bir disiplin gerektiriyor. Öğrenme sürecindeyiz ve hâlâ yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de 20 yıl önce ceviz yetiştiriciliği konusunda uzman bulunamadığını belirten Yormazoğlu, Kaliforniya’daki Salinas Vadisi’nin ceviz üretiminde dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri olduğunu ve bu bölgeden danışmanlık alarak yola çıktıklarını anlattı. Yusuf Yormazoğlu, bu danışmanlık sayesinde yaptıkları hataları hızla düzelterek, bugün profesyonel bir ceviz üreticisine dönüştüklerini ifade etti.