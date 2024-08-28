Çimsa'dan 330 milyon Euro'luk dev satın alma! KAP'a bildirdi

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) İrlanda’da yerleşik bir çimento şirketinin çoğunluk paylarının alımıyla ilgili açıklama yaptı. Satın alma işleminin amacı, sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve global ayakizi genişletme stratejisi olarak tanımlandı.

Dün hisse alım sözleşmesi imzalandı

Sabancı Building Solutions BV (SBS) paylarının yüzde 100’üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Cimsa Ireland Ltd. tarafından İrlanda Cumhuriyeti’nde yerleşik çimento, çimento bazlı ürünler ile yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Mannok Holdings DAC’ın paylarının yüzde 94,7’sinin satın alınması konusunda dün hisse alım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Mannok’un yılın ilk yarısında 12 aylık dönemde konsolide 293,7 milyon euro net satış ve 57,5 milyon Euro FAVÖK elde ettiği belirtildi. İrlanda ve Kuzey İrlanda’da üretim tesisleri ile İrlanda, Kuzey İrlanda ve İngiltere’de satış ve dağıtım ağı bulunduğu ifade edildi.

Satın alma işlemi Çimsa’nın global yapı malzemeleri pazarında büyüme stratejisinin bir parçası olduğu söylenirken, döviz bazlı gelirlerin toplam içerisindeki payının yüzde 70’in üzerine çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

KAP açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

Sözleşmeye göre Mannok’un toplam şirket değeri 330 milyon euro olup, kapanış tarihindeki finansal borçlar düşüldükten ve diğer düzeltmeler yapıldıktan sonra sermayenin %94,7’sine isabet eden nihai hisse alım bedeli belirlenecektir.

Satın alma sözleşmesindeki koşulların yerine getirilmesi ve ilgili otoritelerden onay alınmasını takiben işlemin tamamlanacağı ifade edildi.

"İhracatçı çimento şirketinden küresel yapı malzemeleri şirketine dönüştü"

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Çimsa’nın son yıllarda attığı adımlarla küresel ayak izini güçlendirdiğinin altını çizerken, “Topluluk şirketlerimizin, Dünya’nın Sabancı’sı olarak ortaya koyduğumuz vizyona sahip çıkmasından, üretimde ve inovasyonda ‘hudutsuz koşmaya’ devam etmelerinden son derece mutluyuz. Çimsa da bu koşuda, öne çıkan şirketlerimizden biri. Yakın geçmişe kadar, Türkiye’nin ihracatçı çimento şirketlerinden biri olarak tanımlanan Çimsa; İspanya, ABD, Almanya gibi ülkelerde gerçekleştirdiği ‘çimento ötesi’ yatırımlarla birlikte artık küresel bir yapı malzemeleri şirketine dönüşmüş durumda. Mannok yatırımı da bu dönüşümün önemli parçalarından biri olacak. Diğer yandan, bizim tüm inorganik büyüme adımlarımızda birinci koşulumuz yeni yatırımlarımızın sürdürülebilirliğe hizmet etmesi. Bu Sabancı için, her türlü finansal faydanın ötesinde, artık şirket kültürü haline gelmiş bir yatırım kriteri. Bununla birlikte, özellikle uluslararası müşteri portföyümüzü genişletecek yatırımlarımızı da önümüzdeki dönemde önceliklendirmenin izinde olacağız. Çimsa’nın imzaladığı bu anlaşma, bizim Sabancı Topluluğu olarak izlediğimiz bu iki yatırım kriterini de tam anlamıyla karşılıyor” ifadelerini kullandı.

"Nitelikli ürünlerimiz için pazar çeşitlendirme fırsatı sunacağız"

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun da, Mannok satın almasının Çimsa’nın dönüşüm stratejisiyle yüzde 100 uyumlu olduğuna dikkat çekerken, “‘Çimentodan Yapı Malzemelerine’, ‘Yerelden Küresele’ ve ‘Griden Yeşile’ olarak tanımladığımız bu dönüşüm stratejisi üç ayaktan oluşuyor. Bunlardan birincisi; çimentoyu daha katma değerli ürünlerle beslerken portföyümüze çimento dışında başka ürünler koymak. Bu kapsamda son dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlarla birlikte, bugün beyaz çimentoda dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna geldik. Mersin tesisimizde geçtiğimiz aylarda tamamladığımız ilave yatırımımızla, bir yapı kimyasalı olarak konumladığımız kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) dünyadaki ilk üç üretici arasındayız. Şimdi de Mannok satın almasıyla, yalıtım ürünleri ve ileri yapı malzemeleri alanında ürün gamımızı genişletiyoruz. İkinci stratejik önceliğimiz, küresel ayak izimizi güçlendirmek. Bu doğrultuda dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ile daha da yakınlaşmak ve onların çözüm ortağı olmak için küresel çapta ama lokal yetkinlikler geliştiriyoruz. İrlanda’ya yapacağımız bu yatırım, hem Birleşik Krallık coğrafyasında yeni müşteri bağlantıları gerçekleştirmemizi sağlayacak hem de CAC gibi yüksek nitelikteki ürünlerimiz için bizlere bir pazar çeşitlendirme fırsatı sunacak. Ve son olarak, stratejimizin üçüncü ayağı da ürün portföyümüzü griden yeşile çevirmek. Bu noktada, çimento ürünlerimize ek olarak, hem üretimde karbon yoğunluğu daha az hem de yaşam döngüsündeki sürdürülebilirlik etkisi daha yüksek ürünleri portföyümüze katmayı, aynı zamanda dünyaya karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

"Döviz bazlı gelirimizin oranını yüzde 70'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Mannok satın almasının birçok açıdan Çimsa’ya yeni yetkinlikler kazandıracağını vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, “Geçtiğimiz yıl açıkladığımız ve bugün yapım süreçleri devam eden ABD’deki gri çimento yatırımımızı 2025 yılının son çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Mannok satın almamızın tamamlanmasıyla birlikte, Mannok bünyesinde bulunan gri çimento tesisi, Çimsa’nın Türkiye dışındaki ilk gri çimento tesisi olma unvanını taşıyacak. Özellikle teknoloji transferi konusunda da Mannok tesisimiz ve Türkiye’deki üretim merkezlerimiz büyük bir sinerji içerisinde hareket edecek; alternatif yakıt kullanımı başta olmak üzere farklı teknolojilerin kullanımında iş ve güç birliği içerisinde olacak. Diğer yandan, satın almanın tamamlanmasıyla birlikte, döviz bazlı gelirlerimizin toplam içerisindeki payını da yüzde 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da Çimsa’nın, çok daha uzun vadeli planlar yapabilmesinin önünü açarken, şirketimize bilanço kalitesi ve finansal belirsizliklerle mücadele konusunda önemli bir avantaj yaratacak” ifadelerini kullandı.

"Döngüsel ekonominin en iyi örneklerinden birini sergileyeceğiz"

Mannok’un sadece bir yapı malzemeleri üreticisi olmadığını aynı zamanda ambalaj ürünleri konusunda da geniş bir deneyime sahip olduğunu hatırlatan Umut Zenar şunları söyledi: “Çimsa bugün kendi sektöründe özellikle alternatif yakıt kullanımı konusunda, mevcut teknolojileri takip eden değil; bu alanda küresel standartları belirleyen bir firma haline gelmiş durumda. Mannok’un ambalaj iş kolundaki yetkinlikleri ve Birleşik Krallık’a yayılmış geri dönüşüm tecrübesi, çimento üretimindeki alternatif yakıt kullanımımızı da ciddi ölçüde artıracak. 2023’te yüzde 30 seviyesinde olan ve 2030’da yüzde 40’a ulaştırmak istediğimiz alternatif yakıt kullanımı hedeflerine de bu yatırım sayesinde çok daha erken ulaşacağız. Diğer yandan, dünyadaki sürdürülebilirlik odaklı değişimle birlikte, lineer ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş de güçleniyor. Biz de ambalaj geri dönüşümünü, çimento ve yapı malzemeleri üretim süreçlerine entegre ederek, kendi sektörümüzde küresel ölçekte döngüsel ekonominin en iyi örneklerinden birini sergileyeceğiz.”