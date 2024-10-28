Çitlekçi, Avrupa ve BAE’ye ihracata hazırlanıyor

Hüseyin GÖKÇE / KIRIKKALE

Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, Kırıkkale’deki Çerezlik Ayçekirdeği Entegre Tesisini basın mensuplarına gezdirdi. Arsasını 2011 yılında aldıkları tesisi 2012’de hizmete aldıklarını belirten Tunç, yaptıkları yatırımlarla fabrikayı dünyanın en teknolojik üç fabrikasından birisi haline getirdiklerini bildirdi. Bu fabrikada sadece 6 işçi çalıştığı bilgisini veren Abdullah Tunç, buna karşılık grup şirketleri bünyesinde sağladıkları istihdamın 1200’ü aştığını aktardı.

Her şubesini bir kuruyemiş fabrikası olarak tasarladıkları Çitlekçi mağazalarında satışa sunulan ayçekirdeklerinin tamamının aynı gün kavrulduğunu belirten Abdullah Tunç, buralarda kullanılan çekirdeklerin tamamının Kırıkkale fabrikasından ham olarak gönderildiğini kaydetti.

Tunç, tüketicinin daha taze ürüne erişmesi için kavurma işlemini mağazalarda yaptıklarını dile getirdi. Çiftçilerden gelen çiğ ayçekirdeğinin el değmeden paketlenerek şubelere gönderildiğini belirten Tunç, yılda 15 bin ton çitlemeye hazır ayçekirdeği işlediklerini, aynı zamanda sınıflandırma ve renk ayırma işlemlerinin de bu fabrikada gerçekleştirildiğini vurguladı. Halen 30 olan mağaza sayısını 2027 sonuna kadar 100’e çıkarmayı öngördüklerini belirten Abdullah Tunç, bugünkü fiyatlarla 1.5 milyar liralık yatırım öngördüklerini ifade etti.

Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, EKONOMİ Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe'ye, Çitlekçi'nin hedeflerini anlattı.

1 kuruş kredi kullanmadan büyüyoruz

Tunçlar Holding’in büyüme sürecinde dış finansman kullanmadığına vurgu yapan Tunç, bugüne kadar bankalardan bir kuruş bile kredi kullanmadıklarını belirtti.

Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere ürettirdikleri ayçekirdeğinin bedelini peşin ödediklerinin altını çizen Tunç, “Anlaşmalı çiftçilerimize alım garantisi vererek tohum desteği sağlıyoruz. Yanı sıra istediğimiz kriterlere uygun yapılmış üretimleri de yine tamamı peşin olmak üzere satın alıyoruz” dedi.

Fabrika kullandığı enerjiyi kendi üretiyor

Fabrikanın enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2020 yılında Güneş Enerjisi Santrali kurduklarını dile getiren Abdullah Tunç, çatıya 495 kW gücünde elektrik üretimi sağlayan paneller yerleştirdiklerini anlattı.

İstanbul’da uygun mağaza yeri bulamıyoruz

Çitlekçi markasıyla Türkiye’nin 81 iline e ticaret yoluyla ürün gönderdiklerini söyleyen Tunç, bugüne kadar franchise vermediklerini, aynı kalitenin tutturulamayacağı ve markaya zarar vereceği gerekçesiyle tüm ısrarlara rağmen bundan sonra da vermeyeceklerini belirtti.

“Avrupa ve BAE’ye de açacağız”

Türkiye’nin 81 iline e-ticaret yoluyla hizmet verdiklerini söyleyen Tunç, Avrupa dahil Türkiye’nin de çeşitli yerlerinden çok sayıda franchise talepleri geldiğini ancak franchise vermeyi planlamadıklarını bildirdi.

İstanbul’a da mağaza açmayı düşündüklerini ancak uygun yer bulamadıklarını ifade eden Tunç, “Mağaza açmak için büyüklüğün yeterli görmüyoruz. Mutlaka önünde 20-30 araçlık park yeri de bulunmasına dikkat ediyoruz.

Abdullah Tunç, yurt dışında da Çitlekçi markasıyla mağaza açmayı planladıklarını, Avrupa’da belirledikleri ülkeler yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nde de mağaza açmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.