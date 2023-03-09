Çobantur Boltas, ‘globalleşme’ hamlesini 2023'te başlatıyor

AYSEL YÜCEL

Lojistik sektörünün köklü markalarından Çobantur Boltas, Türkiye’den çıkmış küresel bir lojistik markası olma hedefiyle yatırımlarını hızlandırıyor. Farklı kıtalarda ofisler açarak Türkiye bağlantılı olmayan yükleri de taşıyacak olan şirket, deniz ve havayoluna da yatırım adımları atmaya başladı. Tüm bu yatırımların ve büyümenin odağında teknoloji, nitelikli insan gücü ve çevreci çözümler olacak.

Sektörde 40 yılı aşkın geçmişi bulunan Türkiye ve Almanya merkezli Çobantur Boltas, ‘ Gelecek 40 yıl’ odaklı büyüme hamlesini geçen yıl başlattı. 2022’nin şirketin orta ve uzun vadeli geleceğinin tasarladığı bir yıl olduğunu vurgulayan Çobantur Boltas CEO’su Selman Çoban, yeni hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için belirlediği yol haritasını EKONOMİ gazetesine anlattı.

Şirket bugüne kadar ağırlıklı olarak Türkiye ile Avrupa arasındaki taşımaları yapıyordu. Selman Çoban, yakın zamanda Çobantur Boltas markasında bir değişikliğe gideceklerini, bu aşamayla birlikte yatırımlarının hızlanacağını söyledi.

İtalya’da yeni depo yatırımı

Selman Çoban, global bir marka olma hedefleri doğrultusunda yurt dışında ofislerinin bulunduğu Almanya, Fransa, Romanya ve İtalya’da yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Şirket bu kapsamda İtalya’nın en önemli intermodal taşımacılık merkezlerinden Trieste’de yeni depo yatırımı yapacak. Çoban, “Biz İtalya’daki şirketimizle sade Türkiye-İtalya değil, İtalya'dan İspanya'ya İngiltere’den Türkiye'ye gibi hareketler yapıyoruz. Fransa ve Romanya şirketlerimiz de böyle işliyor.” dedi. 5 yıl içerisinde global bir lojistik şirketi olma hedefleri olduğunu anlatan Çoban, Uzakdoğu ve ABD’nin de yatırım yapılacak pazarlar arasında olduğunu söyledi.

Çobantur Boltas’ın sadece yeni ofisler açarak, yeni yatırımlar yaparak değil, hizmet çeşitliliğini de artırarak büyüyeceğine dikkat çeken Çoban, ağırlıklı uluslararası karayolu taşımacılığı ve intermodal taşımacılık hizmeti veren şirketin deniz ve havayolunda da yatırım yapacağını ifade etti. Çoban, "Riski dağıtacak hamleler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız ciromuzun mesela yüzde 30’unu Türkiye bağlantılı olmayan diğer ülkeler arasındaki taşımalardan, yüzde 50'lik kısmını Türkiye'den yapan, yüzde 20’sini depolama hizmetlerinden yaparak böylece riski dağıtmış ve piyasasının değişimine göre pozisyon alabilen bir firma olabilmek. Portföy yönetimi bizim için çok önemli” açıklamasını yaptı.

"En güvenilir markalardan biri haline gelmek istiyoruz"

Selman Çoban, nihai hedeflerinin ‘en büyük lojistik şirketi’ değil, çalışanların ve müşterilerin en fazla tercih ettiği, güvendiği markalardan biri haline gelmek olduğunun altını çizdi. Çoban, “Güven zaten bizim öncelikli değerlerimizden biri. Müşterilerimiz zaten bize güveniyor, yaptığımız saha araştırmaları bunu gösteriyor. Biz, teknolojik altyapısı güçlü, çevreci yaklaşımı olan ve çalışanlarının bağlılığı ile müşteriler tarafından tercih edilen bir şirket olmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Deniz yolunda yeni ortaklık yolda

Çobantur Boltas, hizmet çeşitliliğini artırmak için yurt içinde bir ortaklık yapmaya da hazırlanıyor. Selman Çoban, henüz son imzalar atılmadığı için ortaklık yapacakları bu şirketin adını açıklamaktan kaçınsa da, 15 milyon dolarlık cirosu olan bir deniz yolu forwarder şirketi olduğunu belirtti. Çobantur Boltas, teknoloji, nitelikli iş gücü ve çevre konularında da önemli yatırımlar yapmaya devam edecek.

"Ar-Ge merkezimizde teknoloji geliştiriyoruz"

Selman Çoban, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Biz geleceğin organizasyonunu inşa eden bir planlama yapıyoruz ve değerlerimizi oluşturuyoruz. İnsana, teknolojiye ve çevreye odaklanıyoruz. Buraları sürekli geliştirebilecek çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge merkezimizde teknoloji geliştiriyoruz. AB Yeşil Mutabakatı sektörümüzü etkileyecek önemli gelişmelerden biri. Bizim taşımalarımız ağırlıklı olarak intermodal. Böylece zaten çevreye bir katkı sağlamış oluyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde karbon ayak izimizi sıfıra yaklaştırmak. Bunun için de çevreci teknolojilere, çevreci araçlara ve yatırımlara yöneliyoruz.”

“AB BİRDEN AÇILIRSA ŞAŞIRMAM”

Selman Çoban, ekonomideki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde dolar ve Euro karşında stabil bir seyir izleyen döviz kurunun özellikle tekstil gibi bazı sektörlerde ihracatın azalmasına, ithalatın ise artmasına neden olduğunu belirten Çoban, “İthalat ve ihracat navlunu arasındaki makas iyice kapandı. Ancak ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman enflasyon ve kur arasındaki makas belli bir dengededir. Seçime kadar ithalatın artacağını, ihracatın bu seviyede seyredeceğini düşünüyorum, öte yandan otomotiv sektörünün ise bu süreçte pozitif ayrışacağını öngörüyorum. Bunun sinyallerini alıyoruz. Çünkü ötelenmiş çok büyük bir talep var” ifadelerini kullandı.

Çoban, küresel resesyona yönelik ise “Kış sonrası AB'de bir anda talep patlaması olabilir. AB, enerji krizi nedeniyle kışa panikle başlamıştı. Kış beklenenden daha iyi geçiyor. Gelecek yılın çok daha zor geçebileceği öngörüsü ile gerekli tedbirleri de aldılar. Dolayısıyla 2-3 ay sonra Avrupalının tüketim talebinde, pandemi sonrasındaki kadar olmasa da bir patlama olabilir” diye konuştu.

SÜRÜCÜ AKADEMİSİ KURDU

Hem dünyada hem Türkiye’de lojistik sektörünün büyük sıkıntılarından birinin TIR sürücüsü eksikliği olduğunu hatırlatan Selman Çoban, bu nedenle bir sürücü akademisi kurduklarını söyledi. Çoban, “Kendi sürücülerimizi yetiştiriyoruz. Onlara bir aylık eğitim veriyoruz. Hem teori hem pratik eğitim alıyorlar. Her konuda işin uzmanlarından eğitim alıyorlar. Bu eğitimin ardından mezun olduklarında TIR sürücüsü olarak bünyemizde çalışıyorlar. İlk mezunlarımızı verdik. Kadın sürücü konusunda da akademimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.